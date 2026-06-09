La inquietante profecía de Baba Vanga que podría ocurrir durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™

Estamos a pocos días de dar inicio a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, uno de los torneos de fútbol más esperados de todos los tiempos, y en esta edición, México compartirá sede junto a Estados Unidos y Canadá, y si bien, es una temporada que ha emocionado a gran parte del mundo, hay una parte más que se ha mantenido a las expectativas de lo que podría suceder.

A través de los años Baba Vanga se ha ganado la reputación de ser “Nostradamus de los Balcanes” y ha conseguido gran popularidad por todo el mundo gracias a su presuntos dones para predecir desastres naturales y eventos importantes en los últimos años, siendo que ella murió hace tres décadas.

¿Qué predicciones hay de Baba Vanga durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

En las últimas horas, ha comenzado a hacer ruido en redes sociales sobre las predicciones de Baba Vanga, ya que esta hizo referencia a que durante este 2026 la humanidad viviría fenómenos climáticos extremos, así como movimientos telúricos y demás eventos naturales.

Una de las predicciones que más ruido han hecho es la que presuntamente dice que habrá “una nueva luz en el cielo aparecerá durante un evento deportivo y todo el mundo lo verá”, lo que enseguida fue relacionado a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Si bien, sus predicciones no mencionan directamente a la Ciudad de México, el centro de la conversación se ha centrado en México, entidad que hace pocos días vivió un sismo y ha mantenido alerta a todos, debido a que días después se vivió uno en Filipinas de 7.8 y posteriormente una réplica de 6.1, el cuál dejó más de tres decenas de fallecidos.

¿Quién es Baba Vanga?

Vangelia Pandeva Dimitrova, mejor conocida como Baba Vanga, fue una famosa vidente búlgara quien nació en 1911 y hoy en día es conocida como “la Nostradamus de los Balcanes”, quien ha ganado fama internacional debido a sus profecías y visiones.

Hasta su muerte en 1996, Baba Vanga nunca dejó algún escrito sobre sus predicciones, todas fueron de forma oral y sus seguidores y familiares se han encargado de interpretarlas año con año, lo que ha abierto paso sobre lo acercadas que estas podrían estar.