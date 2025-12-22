5 diseños dorados para uñas cortas ideal para recibir el Año Nuevo con abundancia

El dorado es un color que se asocia con la abundancia, el cual suele ser muy empleado durante las fiestas de Año Nuevo . Igualmente, es una tonalidad que no solamente podemos emplear en la ropa; también se puede aplicar sobre nuestra manicura.

Para que luzcas unas manos espectaculares, te diremos 5 diseños dorados que puedes emplear en uñas cortas, los cuales te van a encantar cómo lucen. Así que toma nota de todas las recomendaciones.

¿Qué diseños dorados usar en uñas cortas?

Existen muchas opciones que podemos usar, pero mejor consultamos en el portal de Glamour 25, donde pudimos encontrar los mejores 5 diseños dorados que podemos usar en uñas cortas, increíbles opciones para recibir el Año Nuevo con abundancia:

French minimalista: El clásico francés pide que cambien lo blanco por un efecto cromado dorado. Sencillo, pero original al mismo tiempo.

Estrellas: Sobre una uña nude, pide que te agreguen estrellas doradas.

Uñas metálicas: Para algo más atrevido, pide que todas tus uñas tengan un efecto metálico similar al oro; van a lucir espectaculares. Incluso, parece que tiene el efecto espejo.

Shimery: Sobre tu uña, pide que te coloquen un acabado tipo glitter, para que tus manos se vean de impacto.

Granito: Sobre una base nude, coloca puntos negros y dorados sin coordinación; de esta manera va a parecer que se trata de una piedra natural con incrustaciones de oro.

¿Qué significa pintarse las uñas de color dorado?

Aunque mencionamos que los diseños dorados anteriores son recomendados para poder llevarlos en uñas cortas, también pueden aplicarse en uñas largas sin ningún problema. Es una realidad que usar tonalidades así puede tener un significado especial.

El portal de Perfumerías Primor detalla que se asocia con el lujo y la elegancia, siendo un estilo sofisticado y festivo que fácilmente se adapta a las fiestas de Año Nuevo . Por otro lado, el feng shui detalla que es una tonalidad que se enlaza con la abundancia y la buena fortuna al atraer el éxito, por eso es importante portarlo en la celebración de fin de año.