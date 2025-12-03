Los 5 diseños de uñas de Navidad que rejuvenecen las manos
¡Agenda tu cita para la manicura! Conoce los 5 diseños de uñas navideños que te ayudarán a rejuvenecer tus manos, estilos que son juveniles y sofisticados
La Navidad cada vez se encuentra más cerca, por lo que te recomendamos que comiences a agendar tus citas al salón de belleza, ya que todos queremos lucir espectaculares en las importantes fiestas. Ya sea retocar nuestro pelo o ir a hacernos la manicura para aplicarnos diseños de uñas de temporada.
Para que luzcas espectacular, te diremos cuáles son los diseños que serán tendencia y te ayudarán a rejuvenecer tus manos, diseños chics y juveniles que debes aplicarte. Así que toma nota al respecto y descubre todos los detalles.
¿Cuáles son los diseños que debes hacerte?
Vanidades ya compartió algunos diseños de uñas que seguramente te encantarán, con múltiples motivos de Navidad que te ayudarán a rejuvenecer tus manos. Toma nota de todas las opciones que puedes hacer:
- Base nude con muerdagos: En una base nude mate, agrega encima unos diseños de muerdagos; para que resalten, pueden agregar el efecto cat eye.
- Base azul con copos de nieve: Un diseño que no pasa de moda año con año. Agrega la base azul con copos de nieve, ya sea que lo hagas en forma de francés en algunos dedos o lo apliques en toda la uña el color.
- Polk nails: Un estilo elegante que nunca pasa de moda. Consiste en colocar una base nude y encima agregar puntos desordenados. Para mantener el estilo festivo, usa puntos rojos, blancos, verdes y dorados.
- Decorado de estrellas: Ya sea que a una base nude le agregues glitter con estrellas o que te dibujen la estrella a mano.
- Dibujos navideños en base nude: Otro clásico elegante que te ayudará a no pasar desapercibida, luciendo sofisticada y acorde a la gran fiesta.
¿Qué colores de uñas rejuvenecen las manos?
Ahora ya conoces cuáles son los diseños de uñas de Navidad que van a rejuvenecer tus manos; aun así, en el mundo de la manicura, se sabe que hay tonalidades que nos pueden ayudar a lucir más jóvenes.
Nails Factory explica que las tonalidades claras y neutras suelen ser excelentes opciones, ya que son elegantes, nos ayudan a alargar nuestros dedos y favorecen al momento de suavizar las imperfecciones, tonalidades que querrás usar en los demás meses.
