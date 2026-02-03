5 diseños de uñas con diamantes para presumir una manicura lujosa

Los diseños de uñas con diamantes se han convertido en grandes alternativas para presumir una manicura lujosa, puesto que logras hacerla visualmente atractiva y llamativa, contando con diferentes alternativas para poder emplear estilos diferentes e innovadores.

Para que los puedas solicitar en tu próximo diseño, te detallaremos algunos estilos que puedes seleccionar, los cuales querrás usar en cada evento al que vayas.

¿Qué diseños de uñas hacerme con diamantes?

Antes de contarte los diseños de uñas con diamantes, si planeas hacerlo en algún salón de belleza, considera que son elementos que aumentan el precio del servicio, aunque también puedes hacerlo en casa. Estas son las opciones que puedes escoger para presumir una manicura lujosa:

Si quieres algo no tan llamativo, solamente pide que te coloquen pequeños diamantes con la misma forma, haciendo el efecto de “polka dots”.

Para algo más llamativo, coloca solamente en la punta varios diamantes; va a parecer que tienes un “francés” muy brillante.

Si tú prefieres usar las perlas, también es posible; sobre una uña rosa, pide que te agreguen algunas perlas, haciendo una línea que divide el crecimiento de la manicura.

Los diseños con estrellas cromadas siguen siendo tendencia; a cada una de ellas les puedes agregar diamantes para que se vean espectaculares y las puedas presumir .

. Si quieres algo creativo y llamativo, sobre el efecto “blush” en color verde, pide que te coloquen una pieza del mismo color para hacer un contraste monocromático.

¿Cuánto tiempo permanecen los diamantes de imitación en las uñas?

Los diseños de uñas con diamantes son ampliamente buscados por las usuarias por lograr un efecto llamativo; sin embargo, hay que ser conscientes de que con una buena aplicación la piedra puede durar hasta 2 semanas, por lo que es importante seguir ciertos cuidados para que la manicura lujosa permanezca por más tiempo: