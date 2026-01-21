Los 5 diseños de uñas ideales para la oficina

En la oficina es importante que utilices una manicura que sea sobria y te haga lucir lo más profesional posible. Es por esto que surge la tendencia clean que utiliza tonos suaves y que brinden la sensación de una uña cuidada. Luce un gran diseños de uñas.

Aquí te vamos a presentar unas opciones que son discretas, elegantes y fáciles de poder mantener. Con estas ideas vas a obtener una manicura de bajo contraste y un acabado impecable.

¿Cuáles son los diseños de manicura para la oficina?

Soap nails

Aquí nos encontramos con un estilo que se destaca por el acabado traslúcido, ligeramente lechoso y con brillo suave, similar al efecto del jabón sobre la piel. Es ideal para la oficina porque aporta limpieza visual, combina con todo y da la impresión de manos hidratadas y cuidadas.

Milky nude

Luego nos encontramos con esta opción de nude lechoso que se basa en un tono claro y uniforme que suaviza la superficie de la uña. Además aporta un acabado muy elegante por lo que es ideal para quienes buscan una manicura que se vea impecable durante varios días.

Jelly pink tipo baby doll

Sin dudas los rosados gelatinosos son muy utilizados porque deja ver la uña natural, pero con un velo rosado que ilumina las manos. En la oficina funciona porque añade frescura sin saturar.

Micro French

Las uñas francesas son un clásico que no pasa de moda pero ahora te traemos una reversión que consta de una línea muy fina. Este detalle aporta definición sin generar demasiado contraste, lo que la convierte en una opción profesional y moderna.

French difuminado

Este estilo también es conocido como baby boomer y es una técnica que busca crear un degradado suave entre el nude y el blanco. Vas a obtener una manicura elegante, luminosa y muy armónica, por lo que es ideal para entornos laborales donde se busca discreción sin renunciar a un acabado sofisticado.