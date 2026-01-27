5 diseños de uñas coreanas color azul para una manicura estilizada y perfecta

Los diseños de uñas coreanas se destacan por el uso de tonalidades claras, permitiendo obtener estilos coloridos que al mismo tiempo logran mantener una manicura estilizada y perfecta, ideal para poder llevar a cualquier ocasión especial o para el trabajo.

Si tienes ganas de usar ese estilo en tu próxima visita al salón de belleza, pero que solamente sea en color azul, no te preocupes, te vamos a traer algunas alternativas que seguramente te van a encantar.

¿Qué diseños de uñas en color azul puedo hacerme?

El color azul es una gran tonalidad que se destaca por ser colorido y elegante, permitiendo la creación de una manicura estilizada y perfecta. Es así que te detallaremos algunos diseños de uñas coreanas que puedes usar en esa tonalidad sin ningún inconveniente:

Blush Nails: Un difuminado realizado en el centro de la uña con una base nude o más clara, y encima agregamos destellos en plateado.

Blue Aura: Consiste en difuminar 3 tonalidades del centro a los extremos, dándonos este efecto.

Uñas al estilo Cenicienta: El nombre se debe al color azul pastel que se usa, para después agregar el efecto cromo para darle un brillo espectacular.

Blue Ombré: Se destaca por ser un degradado desde la punta de las uñas, siendo un estilo diferente para llevar.

Cat Eye azul con algunos arreglos en plateado, y para hacerlo más creativo y atractivo, agregamos el ‘polka dot’.

¿Cuánto tarda en quitarse el gelish de las uñas?

Usualmente, para todos los diseños de uñas coreanas que te explicamos, se recomienda hacer su aplicación con Gelish, puesto que es un producto que te ayudará a mantener el estilo por más tiempo. Dicho producto puede durar sin ningún inconveniente hasta 3 semanas.

Es recomendable acudir al salón cuando queramos hacer el retiro, proceso que no dura más de 1 hora; aproximadamente tardan unos 30 minutos en retirar el producto. Al arrancarlas, nos arriesgamos a maltratar nuestras uñas. No dejes pasar más tiempo para que te hagas la manicura estilizada y perfecta .