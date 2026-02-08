5 diseños de uñas coreanas color café para una manicura estilizada y perfecta

El color café o marrón se destaca por ser una alternativa ideal para usar en las uñas; esto se debe a que nos puede ayudar a obtener una manicura estilizada y perfecta que se adapta a todo tipo de ocasiones importantes.

Es así que te vamos a detallar algunos diseños de uñas coreanas que puedes emplear en la tonalidad mencionada, contando con diversos estilos para usar, adaptándose a todos los gustos.

¿Cuáles son los diseños de uñas coreanas que debes hacerte?

Aunque no lo parezca, usar diseños de uñas coreanas en color café se destaca por ser muy versátil, permitiendo que puedas usar estilos para cualquier ocasión y adaptándose a todos los outfits. Considera hacerte las siguientes opciones para tener una manicura estilizada y perfecta:

Mármol : En el dedo medio o anular, pide que combinen un color blanquecino y un marrón muy claro, creando siluetas similares a las del mármol. Un estilo elegante y llamativo.

: En el dedo medio o anular, pide que combinen un color blanquecino y un marrón muy claro, creando siluetas similares a las del mármol. Un estilo elegante y llamativo. Cat eye con cuadros espresso : Hay telas que se destacan por tener un patrón similar al de las telas, el cual puede usarse sobre las uñas. Para hacerlas más atractivas, agrega el cat eye en ese color espresso.

: Hay telas que se destacan por tener un patrón similar al de las telas, el cual puede usarse sobre las uñas. Para hacerlas más atractivas, agrega el cat eye en ese color espresso. Pedrería : Todas las uñas, píntalas de un marrón muy claro que tenga pequeños destellos en dorado. Al final, una de las uñas, agrégale pedrería dorada para hacer una buena combinación.

: Todas las uñas, píntalas de un marrón muy claro que tenga pequeños destellos en dorado. Al final, una de las uñas, agrégale pedrería dorada para hacer una buena combinación. Francés con cat eye : Como base, coloca un “cat eye” en dorado, y encima haz un francés en marrón oscuro.

: Como base, coloca un “cat eye” en dorado, y encima haz un francés en marrón oscuro. Ondulaciones: Para algo más creativo, con una base de uña marrón muy claro, encima coloca ondulaciones en marrón en sus diversas intensidades.

¿Qué estilos de uñas existe?

Cuando hablamos sobre las formas de uñas, usualmente a nuestra mente pueden llegar solamente 3 opciones disponibles, cuando en realidad existen 11 tipos diferentes que podemos escoger al momento de hacer nuestra manicura estilizada y elegante. Considera los siguientes tipos:

Cuadradas

Cuadradas con bordes redondos.

Redondas

Ovaladas

Almendradas

Stiletto

Mountain Peak

Ataúd

Pintalabios, con bordes en desnivel.

Campana

Edge

Selecciona la forma que mejor te agrade para que te puedas hacer los diseños de uñas coreanas en color café, estilos que fácilmente se adaptan a todo tipo de eventos importantes. No esperes más.