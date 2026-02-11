5 diseños de uñas coreanas color dorado para una manicura estilizada y perfecta

El color dorado se ha destacado por ser una tonalidad llamativa que representa la riqueza y el poder, por lo que se ha convertido en una buena tonalidad para obtener una manicura estilizada y perfecta, además de contar con múltiples diseños disponibles para las usuarias.

Es así que te vamos a compartir algunos diseños de uñas coreanas que puedes hacerte, alternativas únicas, desde estilos muy llamativos o algunas más sencillas para cada persona.

¿Qué diseños de uñas doradas usar?

Cuando pensamos en diseños de uñas coreanas en color dorado, pensamos en uñas completamente pintadas de ese tono; aunque es un buen estilo para usar, no es el único. Por eso te vamos a compartir algunas opciones para tener una manicura estilizada y perfecta:

Mármol y oro : Como base, vamos a colocar el marmoleado con nude y blanco muy sutil, para encima colocar líneas a las que se les van a agregar el cromado en dorado.

: Como base, vamos a colocar el marmoleado con nude y blanco muy sutil, para encima colocar líneas a las que se les van a agregar el cromado en dorado. Cat eye con francés : Sobre un 'cat eye' en dorado, vamos a hacer un clásico francés en negro para después agregar el efecto cromado.

: Sobre un 'cat eye' en dorado, vamos a hacer un clásico francés en negro para después agregar el efecto cromado. Estrellas : En una base de color nude, vas a dibujar estrellas con color negro, para después agregarle el polvo para darle el efecto 'cromado'.

: En una base de color nude, vas a dibujar estrellas con color negro, para después agregarle el polvo para darle el efecto 'cromado'. Oro derretido : En las puntas de las uñas vas a dibujar un tipo de francés, haciendo ondulaciones para que parezca que se derrite, y encima agregamos el efecto 'cromado'.

: En las puntas de las uñas vas a dibujar un tipo de francés, haciendo ondulaciones para que parezca que se derrite, y encima agregamos el efecto 'cromado'. Para algo más sutil: Haz el estilo “polka dot” para encima agregarle el efecto cromo y hacer que tenga destellos propios.

¿Qué comunica el dorado?

El color dorado se suele asociar con la prosperidad y la abundancia, debido a que es una tonalidad brillante y alegre, además de ser similar al color del oro. Siendo una gran alternativa cuando estamos en busca de una manicura estilizada y perfecta en eventos importantes.

Los diseños de uñas coreanas en esa tonalidad tienen la principal ventaja de adaptarse a cualquier forma y longitud de la uña, permitiendo poder presumirla en nuestras manos sin ningún problema. No esperes más y escoge tu favorita para que la puedas usar.