5 diseños de uñas coreanas color negro para una manicura estilizada y perfecta

Cuando pensamos en los diseños de uñas coreanas , lo primero que llega a nuestra mente son colores pastel, rosas y azules, siendo las únicas tonalidades que se pueden usar en ellas, pero no es así, ya que sin ningún tema puedes emplear el color negro, luciendo una manicura estilizada y perfecta.

Si deseas usar ese estilo en tu siguiente manicura, entonces quédate, para que puedas descubrir todas las opciones que puedes hacerte; seguramente te van a encantar.

¿Cuáles son las uñas más recomendadas?

Si eres amante del color negro y prefieres evitar las tonalidades vibrantes, esta es tu gran oportunidad, puesto que te vamos a detallar 5 diseños de uñas coreanas con esa tonalidad, con la que vas a lograr tener una manicura estilizada y perfecta. Considera hacerte las siguientes opciones:

Un difuminado francés, empleando un negro ahumado, se ve sencillo y elegante, siendo una gran oportunidad si no quieres usar totalmente el color sobre tus uñas.

Puedes hacerte el estilo “blush” con dicha tonalidad, y para darle más impacto, encima coloca diseños con cromado en plata para que luzcan espectacular.

Si deseas algo más llamativo, pide que coloquen un micro french en negro, y agreguen algunas piedras y un moño del mismo color.

Pide el efecto aura, empleando una tonalidad en el centro y a los extremos el negro, y finalmente decoramos con una estrella cromada y una piedra.

Si tienes uñas cortas, no te preocupes, también puedes hacerte diseños muy bonitos; en algunas uñas pide un cuadriculado, en otras que coloquen el color uniforme y en otras unas flores en blanco. Ideal para algo creativo.

¿Qué tipo de uñas estilizan las manos?

En la actualidad, cualquier forma de la uña te puede ayudar a estilizar tu mano; sin embargo, hay una forma que se destaca sobre las demás. Normalmente, las uñas redondas y almendras son grandes opciones para alargar los dedos, haciéndolos lucir más delgados.

Si todavía no has agendado tu cita en el salón de uñas, no esperes más; aprovecha la oportunidad para poder hacerte los diseños de uñas coreanas en color negro para lucir una manicura estilizada y elegante.