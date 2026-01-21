5 diseños de uñas encapsuladas para lucir elegante en la oficina

Los diseños de uñas encapsuladas se destacan por ser estilos en donde se agregan ciertos detalles y se cubren de una capa transparente; a simple vista, les da mayor textura y los hace visiblemente más atractivos. Muchos pensarían que pueden ser informales, pero hay alternativas sofisticadas que podemos usar en la oficina.

Para que lo puedas usar en tu trabajo, te detallaremos con cuáles opciones puedes lucir elegante, alternativas bonitas para usar en tu próxima manicura.

¿Qué diseños de uñas encapsuladas puedo hacerme?

En los diseños de uñas encapsuladas existen muchas opciones para lucir elegante, alternativas que sin ningún problema podrás emplear en la oficina. En tu próxima visita al salón de uñas, considera las siguientes ideas:

Encapsulados de flores secas: no es necesario poner muchas de ellas; con unas cuantas en la punta, va a lucir espectacular. Puedes hacer la manicura corta o larga.

Si quieres algo para el 14 de febrero, pide que te coloquen corazones tornasol. Una opción creativa y muy colorida al verlo.

En caso de querer algo más visible, pide el efecto Cardone, donde se colocan acetatos holográficos. Tendrá un brillo espectacular, va a parecer que tienes diamantes.

Por otro lado, puedes pedir que te hagan un tipo de ‘francés invertido’, sustituyendo la clásica línea blanca por glitter encapsulado.

Por último, otra alternativa es que te encapsulen láminas pequeñas de oro con algunas piezas de concha; va a parecer que tienes mármol en tus manos.

¿Cuáles son las ventajas de las uñas encapsuladas?

Aunque no lo parezca, los diseños de uñas encapsuladas tienen importantes ventajas al respecto. Debido al tipo de sellado que tiene, su duración suele ser mayor, debido a que se protegen de cualquier tipo de astillas, por lo que su adherencia a la uña será mejor.

Además, debido al efecto que se coloca, suele dar ese efecto tridimensional, el cual suele ser muy atractivo visualmente. Ahora que ya conoces las ideas que puedes usar en la oficina por ser elegantes , comienza a planear tu siguiente visita al salón de belleza para tu manicura.