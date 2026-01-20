5 diseños de uñas cortas con gelish que son tendencia

El mundo de la manicura es muy diverso por lo que recurrentemente vemos nuevos diseños y técnicas. En este caso vamos a hablar de las uñas gelish que involucra una manicura a base de gel, dando como resultado una excelente durabilidad, poco quebrado y una estética muy limpia y brillosa.

Para los amantes de esta técnica hay una versión de gel pero ya no solo es posible utilizar con un solo esmalte para hacer una capa de color y ya, sino que se pueden realizar diseños irregulares y originales.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas gelish?

Blush Nails

Estas uñas también conocidas como uñas de rubor rosa, que busca representar el mismo aspecto del rubor que aparece en las mejillas al sentir un poco de calor o al agregarle un poco de maquillaje.

Contornos delineados

En la segunda opción tenemos los contornos que no pasan de moda. Esto es un conjunto de líneas que limitan para poder destacar. Las líneas son iguales para alargar los dedos y producir una estética limpia y aun así, muy original. Para recrearlas con gelish, te recomendamos primero hacer el diseño, secarlo con la lámpara UV/LED especial para uñas de gel y finalmente aplicar el brillo y top coat y repetir el proceso de luz.

Mate

Este es uno de los estilos más buscados y puedes optar por una opción divertida con diferentes colores. Así vas a obtener unas manos llenas de originalidad y jovialidad. Afortunadamente, ya existen esmaltes de gel que causan este efecto.

Metálicas

Las uñas metálicas son una tendencia muy fuerte para la temporada. La estética futurista es ideal para deslumbrar sobre cualquier color, ya que añade un efecto brillante y se vuelve el centro de atención ideal para lucir unas manos de ensueño.

Mini french

Esta es una reversión del clásico de la manicura y aporta un toque vibrante y lleno de color. Esta vez, vislumbramos todo tipo de versiones de french, haciendo el delineado en la parte inferior de la uña y combinando dos tonalidades que contrastan entre sí.

