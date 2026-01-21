Estos son los diseños de uñas para hombres que arrasarán en la temporada

Durante mucho tiempo se utilizó la manicura exclusivamente para las mujeres. Sin embargo, cada vez son más los hombres que se atreven a unirse a esta práctica de belleza. Te decimos los mejores diseños de uñas.

Es por esto que te vamos a contar sobre 5 ideas de decoración de uñas para hombres que cuenta con diseños creativos que combinan con cada estilo.

¿Cuáles son los diseños de uñas para hombre?

Quienes impulsaron la decoración de uñas masculina han sido los famosos como Harry Styles, Bad Bunny y Lil Nas X, quienes han demostrado que las uñas decoradas pueden ser una forma de arte y una declaración de estilo.

Uñas con líneas minimalistas

Aquí nos encontramos con un diseño de uñas que incluye líneas finas y patrones sencillos. Los colores más utilizados son el blanco, negro y tonos metálicos, que aportan un look moderno y discreto.

Esta es una opción ideal para quienes prefieren un estilo sobrio y elegante. Es ideal para ocasiones formales o casuales.

Diseños geométricos en tonos oscuros

Las formas geométricas, como triángulos, cuadrados o líneas cruzadas, son una opción audaz pero versátil. Los colores oscuros como el negro, azul marino y gris son los preferidos para este tipo de decoración.

Puedes utilizarlo en eventos nocturnos o fiestas como así también complementar estilos urbanos y modernos.

Uñas negras con detalles metálicos

Otra opción es utilizar el esmalte negro que es uno de los favoritos de los hombres. Puedes añadir detalles metálicos como líneas doradas o plateadas que eleva este estilo clásico a un nivel más sofisticado.

Estilo “nail art” con dibujos personalizados

Este estilo lo que permite es plasmar diseños personalizados como emojis, personajes de cómics o logotipos de bandas. Es ideal para hombres que buscan una decoración divertida y única.

Son ideales para los amantes de la cultura pop, personas con una personalidad extrovertida y creativa.

Diseños degradados o “ombré”

Por último, tenemos este el efecto degradado que consiste en combinar dos o más colores que se mezclan suavemente. Los tonos neutros como gris y blanco, o combinaciones más atrevidas como azul y púrpura, son muy populares.

