Si eres de los que deja todo a último momento, pues estas son las ideas de regalos para Navidad

No queda nada para que llegue la Navidad y siempre hay alguien que se olvida de los regalos por lo que tiene que salir a último momento a buscarlos.

¿Cómo enfrentar la Navidad con ausencias en la mesa? La tanatóloga Paola Ranero comparte consejos para sobrellevar las pérdidas en estas fechas

Si eres parte de este grupo que se olvida de los regalos pues te traemos unas increíbles ideas para que puedas hacer el intercambio en la oficina, con amigos o en familia.

Estas ideas son prácticas, accesibles y con buena presentación, que siguen siendo tendencia en estas fechas. Recordamos que siguen siendo tendencias aquellos regalos que son personalizados y que además se consiguen fácilmente.

¿Cuáles son las mejores ideas de regalos para el intercambio de Navidad?

Regalos personalizados que se consiguen rápido

Aquí no hay que pensar mucho ya que puedes optar por frases navideñas, termos, libretas o agendas personalizadas. Hay sitios que te hacen entrega el mismo día o al día siguiente por lo que es una excelente opción para intercambiar ya que también tiene un valor emocional.

Flores, plantas o detalles naturales funcionan para un intercambio

Esta es una opción para los amantes de las flores, ya que puedes optar por arreglos florales pequeños, suculentas o plantas de interior que son opciones elegantes y versátiles.

Tecnología útil y accesible para regalar de última hora

En esta opción puedes incluir audífonos, cargadores portátiles, focos inteligentes o soportes para celular figuran entre los regalos tecnológicos más recomendados. Son fáciles de encontrar, funcionales.

Los regalos son un gran momento.|Canva

Dulces, kits y experiencias comestibles siguen siendo buena idea

Esta es una opción super fácil de encontrar ya que puedes incluir chocolates, café, té o snacks gourmet debido a que son una solución clásica que no falla.

Tarjetas de regalo digitales o físicas son aceptadas

Por último, tenemos algo muy fácil de encontrar que son las tarjetas de regalos de alguna tienda. Si no conoces los gustos de los de la otra persona puedes pagar un monto y que el agasajado retire lo que más le guste.

