¿Paquita la del Barrio le ganó a Ozzy Osbourne? Las búsquedas en Google 2025 reflejan esto

Este año, la industria de la música le dijo adiós a dos grandes figuras: Paquita la del Barrio y Ozzy Osborne. Si bien cada una revolucionó a su propio género, en cuestión de búsquedas, la voz del despechó destronó al Príncipe de las Tinieblas… Al menos, así lo refleja el resumen del año de Google en México .

Paquita la del Barrio se ubica en el puesto número 1 de búsquedas, en la categoría de “In Memoriam”, de Google; seguido por el líder de Black Sabbath, quien está en la segunda posición. Posteriormente, está el lamentable fallecimiento del Papa Francisco, el activista republicano Charlie Kirk y el futbolista portugués, Diogo Jota.

|Google

Así se vivió la muerte de Paquita la del Barrio

Paquita la del Barrio falleció a los 77 años de edad, el pasado 17 de febrero. La voz del despecho falleció en su hogar, en Veracruz, dejando una huella imborrable en la industria de la música mexicana. Su lamentable fallecimiento fue anunciado a través de un comunicado oficial, emitido vía redes sociales.

“Con profundo dolor y tristeza, confirmamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Paquita la del Barrio”, se lee en el escrito. “En este momento de gran dolor, pedimos de la manera más respetuosa a todos los medios de comunicación y a la opinión pública, que nos brinden espacio y comprensión para que su familia pueda vivir su duelo en privacidad y paz”.

Así se vivió la muerte de Ozzy Osbourne

El Príncipe de las Tinieblas falleció el 22 de julio de 2025, a los 76 años de edad, a escasas tres semanas de celebrar su despedida de los escenarios en Birmingham, donde ofreció su último show en compañía de la alineación original de Black Sabbath. El evento tuvo una duración de más de ocho horas y destacó por ser toda una celebración al heavy metal, el género que muchos aseguran, Ozzy creó.

“Con una tristeza indescriptible, informamos del fallecimiento de nuestro querido Ozzy Osbourne esta mañana. Estaba con su familia, rodeado de mucho cariño. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en estos momentos”, se lee en el comunicado firmado por Sharon, Jack, Kelly, Aimee y Louis.

El resumen de búsquedas de Google

El resto de búsquedas en Google abarca diversas categorías, que van desde las búsquedas generales, hasta personas, películas, series y programas de televisión, por mencionar algunos.

En cuanto a la categoría general, el concepto más buscado en México a lo largo del año fue Mundial de Clubes, seguido de Gemini y Copa Oro. En el apartado de películas, reina Nosferatu, Cómo Entrenar a tu Dragón y Lilo & Stitch; mientras que en series y programas de televisión, el top 1 le pertenece a NUESTRO exitoso reality show: La Granja VIP , seguido de El Juego del Calamar y Mentiras, la Serie. Finalmente, en la categoría de personas, reina Kendrick Lamar, Sergio Ramos y Florinda Meza.