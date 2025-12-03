inklusion logo Sitio accesible
Nota

Elektra remata este sofá cama elegante: tiene 3 posiciones y es fácil de limpiar

Checa cuáles son las características de este sillón que oferta la tienda Elektra a un precio increíble ideal para espacios prácticos y embellecer tu hogar.

Ana André | DR
Estilo de vida
Si buscas renovar tu hogar con una pieza versátil, cómoda y a buen precio, Elektra tiene justo lo que necesitas. Este sofá cama elegante llegó a remate y destaca por sus tres posiciones ajustables, así como también su diseño fácil de limpiar, perfecto para salas pequeñas, cuartos de huéspedes o cualquier espacio multifuncional de tu vivienda.

En su sitio web, la famosa tienda acaba de publicar un sofá cama de lino color mostaza modelo brookman a tan solo $7,890. Una oferta imperdible, ya que anteriormente este mismo sillón se vendía a $15,990.

Así es el sofá cama que oferta Elektra
Elektra

Las características del sofá cama que ofrece Elektra

  • Sofá Cama con respaldo reclinable en 3 posiciones: recto inclinado y sofá cama.
  • Hecho con tela de lino, fresca y fácil de limpiar.
  • Empaque inteligente: recibe tu sofá en una caja fácil de transportar que sube por cualquier escalera y cabe a través de cualquier marco de puerta.
  • Estructura de madera de pino: cuenta con un sistema de armado fácil y sin herramientas en menos de 5 minutos.

Esto debes tener en cuenta a la hora de comprar un sillón

  • El tamaño y el espacio disponible: mide el lugar donde irá el sillón y considera el espacio para moverte alrededor. Un sillón demasiado grande puede saturar la habitación, mientras que uno pequeño podría verse desproporcionado.
  • La estructura y materiales: busca estructuras de madera maciza o metal, ya que son más duraderas. Evita materiales endebles que puedan deformarse con el uso.
  • El tipo de acolchado: la espuma de alta densidad o las combinaciones con fibra ofrecen mejor soporte y comodidad a largo plazo. Un buen acolchado evita que el sillón se hunda rápidamente.
  • La firmeza del asiento: prueba qué tan firme o suave es. La firmeza ideal depende de tu preferencia, pero un asiento demasiado blando pierde forma antes, y uno muy duro puede resultar incómodo.
  • El tapizado: considera si quieres tela, cuero o materiales sintéticos. Las telas antimanchas o fáciles de limpiar son ideales para hogares con niños o mascotas.
  • El estilo y el color: asegúrate de que combine con el resto de tu decoración. Un sillón puede convertirse en el punto focal de la sala si eliges un color o diseño llamativo.
  • La funcionalidad adicional: algunos sillones incluyen reclinación, almacenamiento o se convierten en cama. Si buscas aprovechar el espacio, estas funciones pueden ser muy útiles.
  • La calidad de las patas y apoyabrazos: revisa que sean firmes y estables. Los apoyabrazos acolchonados o ergonómicos aumentan la comodidad del uso diario.
  • El mantenimiento: fíjate en las recomendaciones de limpieza. Un tapizado fácil de mantener prolonga la vida útil del sillón.
  • La garantía y opiniones: una garantía amplia es señal de calidad. También revisa reseñas de otros compradores para conocer su experiencia real con el modelo que te interesa.
Elektra
