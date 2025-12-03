Elektra remata este sofá cama elegante: tiene 3 posiciones y es fácil de limpiar

Si buscas renovar tu hogar con una pieza versátil, cómoda y a buen precio, Elektra tiene justo lo que necesitas. Este sofá cama elegante llegó a remate y destaca por sus tres posiciones ajustables, así como también su diseño fácil de limpiar, perfecto para salas pequeñas, cuartos de huéspedes o cualquier espacio multifuncional de tu vivienda.

En su sitio web, la famosa tienda acaba de publicar un sofá cama de lino color mostaza modelo brookman a tan solo $7,890. Una oferta imperdible, ya que anteriormente este mismo sillón se vendía a $15,990.

Las características del sofá cama que ofrece Elektra

Sofá Cama con respaldo reclinable en 3 posiciones: recto inclinado y sofá cama.

Hecho con tela de lino, fresca y fácil de limpiar.

Empaque inteligente: recibe tu sofá en una caja fácil de transportar que sube por cualquier escalera y cabe a través de cualquier marco de puerta.

Estructura de madera de pino: cuenta con un sistema de armado fácil y sin herramientas en menos de 5 minutos.

