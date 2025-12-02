Elektra remata el iPhone 14 Pro Max por tiempo limitado: incluye bono gratis

Hay un iPhone 14 Pro Max que está en remate por tiempo limitado. Elektra lo tiene con un descuento de casi $5,000 pesos e incluye bono gratis. Aquí te explicamos el motivo del descuento y cómo puedes comprarlo para que te lo lleves de una vez.

¿Por qué el iPhone 14 Pro Max está barato en Elektra?

El iPhone 14 Pro Max que está en rebaja hoy en Elektra es de color negro o morado, con 128 GB de almacenamiento y posibilidad de poner eSIM. Su precio bajó debido a que es un producto reacondicionado; es decir, que su caja fue abierta, ya sea para ser producto de exhibición u otro motivo.

(ESPECIAL) Así lucen las cámaras del iPhone 14 Pro Max.

Sin embargo, está garantizado que funciona completamente y mantiene las características totales del smartphone de Apple.

Según la información de la tienda, esto es lo que debes considerar si quieres comprar el iPhone 14 Pro Max:

Está desbloqueado : lo que quiere decir que puedes ponerle cualquier compañía telefónica

: lo que quiere decir que puedes ponerle cualquier compañía telefónica Cuanta con Bluetooth : para conectar a bocinas o smartwatch.

: para conectar a bocinas o smartwatch. Tiene cámaras de 12 MP , tanto la delantera como la trasera principal.

, tanto la delantera como la trasera principal. Tiene memoria RAM de 5 GB : para que los procesos sean más fluidos.

: para que los procesos sean más fluidos. Cuenta con FACE ID: para que solo tú puedas desbloquear tu celular.

para que solo tú puedas desbloquear tu celular. Tiene el sistema iOS 14: al ser un celular reciente, todavía tiene actualizaciones directas de Apple.

¿Cuál es el precio final del iPhone 14 Pro Max en Elektra?

El costo del iPhone 14 Pro Max en Elektra es de solo $11,699 pesos. Anteriormente, este celular está en casi $16,000 pesos, pero por temporada, la rebaja está disponible en línea.

(ESPECIAL) Este es el precio del iPhone 14 Pro Max en Elektra.

Además, es posible comprar este celular de gama alta con hasta 6 meses sin intereses pagando con tarjetas bancarias. O bien, elegir la opción con Préstamo Elektra de pagos chiquitos de $170 pesos por 102 semanas. Este incluye un bono de mil pesos de regalo para tu próxima compra.