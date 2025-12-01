Elektra remata esta potente motoneta Italika WS150 Sport por tiempo limitado: tiene envío y MSI

Hay una motoneta Italika WS 150 que tiene un descuento por tiempo limitado en Elektra. Esta oferta se suma a otras promociones de las últimas semanas para cerrar el año. Si buscas una potente motocicleta como esta, échale un vistazo.

¿Cuál es la moto Italika WS150 en oferta de Elektra?

La motoneta Italia WS 150 es tipo Sport y de color azul marino, con detalles negros y calcomanías distintivas.

(ESPECIAL) Así es la moto Italika WS 150 de Elektra.

Según la descripción de la marca, estas son las características más importantes que debes tomar en cuenta:

Tiene una cilindrada de 149.6 CC : esto significa que su tamaño del motor es ligeramente pequeño, pero suficiente para andar por la ciudad y para el día a día.

: esto significa que su tamaño del motor es ligeramente pequeño, pero suficiente para andar por la ciudad y para el día a día. Tiene una transmisión automática : se mueve por banda y no requiere del cambio de velocidades por parte del conductor, lo que la hace más fácil de manipular.

: se mueve por banda y no requiere del cambio de velocidades por parte del conductor, lo que la hace más fácil de manipular. Rinde 28 km por litro : es ahorrador de energía y así no tendrás que visitar frecuentemente la gasolinera.

: es ahorrador de energía y así no tendrás que visitar frecuentemente la gasolinera. Carga hasta 150 kg: lo que significa que puedes llevar peso extra, o bien, pueden ir hasta dos personas no muy pesadas.

En pocas palabras, esta moto es ideal para el trabajo o para usarlo como transporte por la ciudad fácil, rápido y eficiente.

¿Cuál es el precio de la motoneta Italika WS150?

El precio de la motoneta Italika WS 150 hoy es de solo $24,999 pesos. Antes, Elektra lo tenía en un costo de $34,499 pesos, pero ahora este descuento es por tiempo limitado.

(ESPECIAL) Motoneta Italika WS 150. Este es su precio.

También existe la opción de pagar en hasta 20 meses sin intereses de $1,387.44 pesos. Solo checa qué tarjetas bancarias participan.

Además, es posible pagarla en 142 semanitas de pagos pequeños de $340 pesitos, así no te afecta tanto en tu economía.

Si te gusta esta moto y el precio se acomoda a tu presupuesto, entonces considéralo en tu lista de opciones, pero no olvides comparar y elegir la que más se adecue a tus necesidades.