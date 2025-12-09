Elektra remata esta moto doble propósito de 198 CC: tiene envío y MSI
Para quienes buscan potencia y versatilidad, la tienda Elektra publicó una motocicleta a un precio reducido, con la ventaja de envío y meses sin intereses.
Si estás buscando una moto versátil, potente y a buen precio, esta oferta de Elektra podría ser justo lo que necesitas. La tienda tiene en remate un modelo doble propósito de 198 CC que destaca por su rendimiento y practicidad, ideal tanto para ciudad como para caminos irregulares. Además, la promoción incluye envío y la posibilidad de pagarla a meses sin intereses, lo que la vuelve aún más atractiva para quienes quieren estrenar sin afectar su presupuesto.
En su sitio web, el comercio acaba de publicar la motocicleta doble propósito Italika DM200 Con GPS de color azul a tan solo $30,999, una rebaja imperdible dado que antes cotizaba a $42,999.
Las principales características de la moto que promociona Elektra
- Cilindrada: 198 CC
- Transmisión: estándar de 5 velocidades por cadena
- Rendimiento por litro: 24 Km/l
- Capacidad de carga: 150 kg
De acuerdo al portal, esta motocicleta cuenta con un sistema de arranque eléctrico y de pedal muy fácil de utilizar, tiene transmisión estándar, frenos delanteros de disco sencillo y traseros de tambor. Su suspensión delantera es de horquilla telescópica y la trasera es mono shock, mismas que te brindan mayor adherencia, control y confort al manejar.
Además, cuenta con iluminación de halógeno y puños con luz LED para brindarte mayor visibilidad y seguridad durante tu conducción, siendo una opción perfecta para cualquier camino que elijas recorrer.
Esto debes saber antes de comprar una moto
- Define para qué la vas a usar: no es lo mismo una moto para ciudad, para viajes largos, para terracería o para reparto. El uso determina el tipo de moto que necesitas (urbana, doble propósito, deportiva, touring, etc.).
- Revisa la cilindrada adecuada: la potencia influye en el consumo de gasolina, el control y la velocidad.
- Considera tu experiencia de manejo: si es tu primera moto, conviene elegir un modelo ligero, fácil de controlar y con buena estabilidad.
- Evalúa el consumo de combustible: algunas motos gastan muy poco, otras requieren más inversión. Es clave si la usarás a diario.
- Comodidad y ergonomía: prueba la altura del asiento, el peso, la posición de manejo y la suspensión. Debe ser cómoda para tu estatura y resistencia física.
- Costos de mantenimiento: consulta precio de servicios, refacciones, llantas y mano de obra. Una moto económica puede volverse cara si su mantenimiento es elevado.
- Seguro y protección personal: aunque algunos lo omiten, un seguro básico y equipo adecuado (casco certificado, guantes, chamarra, rodilleras) son fundamentales.
- Prueba de manejo: si puedes, maneja el modelo antes de comprar. Así verificas vibraciones, frenado, respuesta del motor y comodidad real.