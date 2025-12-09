Elektra remata esta moto doble propósito de 198 CC: tiene envío y MSI

Si estás buscando una moto versátil, potente y a buen precio, esta oferta de Elektra podría ser justo lo que necesitas. La tienda tiene en remate un modelo doble propósito de 198 CC que destaca por su rendimiento y practicidad, ideal tanto para ciudad como para caminos irregulares. Además, la promoción incluye envío y la posibilidad de pagarla a meses sin intereses, lo que la vuelve aún más atractiva para quienes quieren estrenar sin afectar su presupuesto.

En su sitio web, el comercio acaba de publicar la motocicleta doble propósito Italika DM200 Con GPS de color azul a tan solo $30,999, una rebaja imperdible dado que antes cotizaba a $42,999.

Las principales características de la moto que promociona Elektra

Cilindrada: 198 CC

198 CC Transmisión: estándar de 5 velocidades por cadena

estándar de 5 velocidades por cadena Rendimiento por litro : 24 Km/l

: 24 Km/l Capacidad de carga: 150 kg

|Elektra

De acuerdo al portal, esta motocicleta cuenta con un sistema de arranque eléctrico y de pedal muy fácil de utilizar, tiene transmisión estándar, frenos delanteros de disco sencillo y traseros de tambor. Su suspensión delantera es de horquilla telescópica y la trasera es mono shock, mismas que te brindan mayor adherencia, control y confort al manejar.

Además, cuenta con iluminación de halógeno y puños con luz LED para brindarte mayor visibilidad y seguridad durante tu conducción, siendo una opción perfecta para cualquier camino que elijas recorrer.

Esto debes saber antes de comprar una moto