Elektra pone a mitad de precio esta potente moto Italika tipo sport: tiene envío y MSI
Checa la imperdible promoción que la tienda Elektra acaba de publicar sobre este particular vehículo que puedes pagar con una oferta de meses sin intereses.
Elektra sorprendió con una oferta imperdible al poner a mitad de precio una moto Italika tipo sport, ideal para quienes buscan potencia, estilo y un manejo ágil. Además, la promoción incluye envío y la posibilidad de pagarla en meses sin intereses, lo que la vuelve aún más accesible.
La tienda acaba de publicar en su sitio web una motocicleta de trabajo Italika FT150GTS en color gris a tan solo $20,999, cuando antes cotizaba a $40,999. Ideal para trasladarse de forma fácil y ahorrando combustible con uno de los vehículos más demandados en el portal.
Las principales características de la moto Italika que ofrece Elektra
- Cilindrada: 149 CC
- Rendimiento aproximado de combustible: 30 Km/l
- Transmisión: estándar de 5 velocidades por cadena
- Capacidad de carga: 150 Kg
Esta motocicleta de trabajo cuenta con un sistema de arranque eléctrico y de pedal muy fácil de utilizar, con transmisión estándar, frenos delanteros de disco y traseros de tambor. Su suspensión delantera es de horquilla telescópica y la trasera es basculante doble amortiguador, mismas que te brindan mayor adherencia, control y confort al manejar.
Esto debes tener en cuenta antes de comprar una moto
- Tipo de moto según tu uso: define si la usarás para ciudad, viajes largos, trabajo o aventura. Cada categoría tiene características específicas de potencia, ergonomía y consumo.
- Cilindrada adecuada: una moto con demasiada potencia puede ser difícil para principiantes, mientras que una muy baja podría quedarse corta para trayectos largos. Elige según tu experiencia y necesidades.
- Consumo de combustible: revisa cuántos kilómetros por litro ofrece. Una moto más eficiente te ahorrará dinero a largo plazo.
- Frenos y seguridad: verifica si tiene frenos ABS, tipo de frenos (de disco o tambor) y estabilidad. La seguridad debe ser prioridad.
- Comodidad y ergonomía: prueba la posición de manejo, altura del asiento y postura. Debe resultarte cómoda desde el primer momento.
- Costos de mantenimiento: infórmate sobre precios de refacciones, mano de obra y disponibilidad de servicio técnico.
- Reputación de la marca y modelo: busca opiniones de otros usuarios, confiabilidad del motor y durabilidad.
- Garantía y servicio postventa: opta por marcas que ofrezcan soporte, garantía clara y centros de servicio accesibles.
- Seguros y papeles: considera el costo del seguro, patente, verificación y todos los trámites necesarios para circular legalmente.