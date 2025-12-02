Elektra pone a mitad de precio esta potente moto Italika tipo sport: tiene envío y MSI

Elektra sorprendió con una oferta imperdible al poner a mitad de precio una moto Italika tipo sport, ideal para quienes buscan potencia, estilo y un manejo ágil. Además, la promoción incluye envío y la posibilidad de pagarla en meses sin intereses, lo que la vuelve aún más accesible.

La tienda acaba de publicar en su sitio web una motocicleta de trabajo Italika FT150GTS en color gris a tan solo $20,999, cuando antes cotizaba a $40,999. Ideal para trasladarse de forma fácil y ahorrando combustible con uno de los vehículos más demandados en el portal.

Las principales características de la moto Italika que ofrece Elektra

Cilindrada: 149 CC

149 CC Rendimiento aproximado de combustible : 30 Km/l

: 30 Km/l Transmisión : estándar de 5 velocidades por cadena

: estándar de 5 velocidades por cadena Capacidad de carga: 150 Kg

Esta motocicleta de trabajo cuenta con un sistema de arranque eléctrico y de pedal muy fácil de utilizar, con transmisión estándar, frenos delanteros de disco y traseros de tambor. Su suspensión delantera es de horquilla telescópica y la trasera es basculante doble amortiguador, mismas que te brindan mayor adherencia, control y confort al manejar.

Esto debes tener en cuenta antes de comprar una moto