Elektra pone casi a mitad de precio esta potente moto Italika FT200: tiene envío y MSI

Hay una moto Italika que está casi a mitad de precio en Elektra . La tienda le rebajó más de $20,000 pesos y ahora es una gran oprtunidad. Si estás buscando una opción de transporte potente y seguro, esta opción te encantará.

¿Cuál es la moto Italika que está en oferta en Elektra?

La moto Italika es la del modelo FT200 GTS. Es de color gris y tiene un diseño deportivo que luce en la ciudad y en la carretera.

(ESPECIAL) Así es la moto Italika que está en oferta en Elektra.

Según las características de la marca , estas son algunos de los detalles que debes considerar si la quieres comprar:

Es una buena moto de trabajo , uso diario y para ciudad : Está pensada especialmente para trayectos largos y de uso diario.

, : Está pensada especialmente para trayectos largos y de uso diario. Tiene una cilindrada de 198 CC : El tamaño del motor es mediano, suficiente para andar por la ciudad, y se puede subir pendientes, cargar peso extra y moverse de manera ágil.

: El tamaño del motor es mediano, suficiente para andar por la ciudad, y se puede subir pendientes, cargar peso extra y moverse de manera ágil. Es de transmisión estándar : Esto permitiá ir a la velocidad que tú quieras y controlar la moto en su totalidad. Además, consumen menos gasolina y son más duraderas.

: Esto permitiá ir a la velocidad que tú quieras y controlar la moto en su totalidad. Además, consumen menos gasolina y son más duraderas. Recorre hasta 390 km por tanque : es decir, que almacena muchísima cantidad de gasolina y visitarás muy poco la gasolinearía.

: es decir, que almacena muchísima cantidad de gasolina y visitarás muy poco la gasolinearía. Soporta 150 kg: lo que indica que pueden ir hasta dos personas no muy pesadas, o usarla como moto de carga o paquetería.

¿Cuál es el precio de la moto Italika FT200 GTS en Elektra?

El costo de la moto Italika FT200 GTS es de solo $25,999 pesos. Elektra la tenía en $47,999 pesos, pero en esta temporada le hizo un gran descuento que pocas veces ocurre.

(ESPECIAL) Este es el precio de la moto Italika en oferta en Elektra.

Además, puedes comprar esta moto con hasta 20 meses sin intereses pagando con tarjetas participantes (puedes checar cuáles bancos en la página oficial).

O también es posible solicitar el Préstamo Elektra para sacarla a 124 semanas con pagos chiquitos de $355 pesos.