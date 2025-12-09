Elektra tiene a un precio de locura esta batería de cocina de 16 piezas: es antiadherente y no se le pega nada
La tienda Elektra acaba de publicar una imperdible oferta de vajillas ideales para quienes buscan renovar sus utensilios de cocina sin gastar de más.
Si buscas renovar tu cocina sin gastar de más, Elektra sorprendió con una oferta imperdible: una batería de cocina de 16 piezas con recubrimiento antiadherente que evita que los alimentos se peguen y facilita la limpieza. Una opción práctica, accesible y perfecta para el uso diario en cualquier hogar.
En su sitio web, la famosa tienda acaba de publicar la batería de Cocina T-Fal Culinare a un precio más que accesible. Por tan solo $3,900 puedes adquirir estos utensilios prácticos y necesarios para tu hogar, una rebaja difícil de dejar pasar, ya que antes el mismo juego cotizaba a $4,290.
Estas son las características de la batería de cocina que rebajó Elektra
De acuerdo al portal, el juego de 16 piezas incluye:
- Canastilla de vapor
- Huevero
- Cuchara escurridora
- Cuchara de voltear corto ranurado
- Cuchara para pasta
- Grill de 26 cm
- Bandeja
- Cacerola de 24 cm con tapa
- Cazo de 14 cm con tapa
- Olla de 24 cm con tapa
- Sartén de 20 cm
- Sartén de 26 cm aproximado.
Los beneficios de contar con ollas, sartenes y utensilios antiadherentes en la cocina
- Cocinas con menos aceite o manteca: gracias a su superficie especial, los alimentos no se pegan, lo que permite preparar comidas más ligeras y saludables.
- Fácil limpieza: el recubrimiento antiadherente evita que la comida quede adherida, por lo que lavar las piezas es más rápido y sencillo.
- Evitan que los alimentos se quemen: distribuyen mejor el calor y reducen el riesgo de que la comida se adhiera o se queme, incluso a temperaturas altas.
- Mayor durabilidad: si se usan y mantienen correctamente, suelen conservar su recubrimiento por mucho tiempo, prolongando la vida útil del juego de cocina.
- Perfectos para todo tipo de preparaciones: son ideales para freír, saltear, hervir, cocinar al vapor y calentar comida sin complicaciones.
- Ahorro de tiempo al cocinar: alcanzan la temperatura adecuada rápidamente y permiten una cocción más uniforme.
- Más seguridad en la cocina: al requerir menos fuego y evitar que los alimentos se peguen, se reducen accidentes por salpicaduras o quemaduras.
- Versatilidad y ligereza: generalmente son más ligeros que otros materiales, lo que facilita su manipulación al cocinar.