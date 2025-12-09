Elektra tiene a un precio de locura esta batería de cocina de 16 piezas: es antiadherente y no se le pega nada

Si buscas renovar tu cocina sin gastar de más, Elektra sorprendió con una oferta imperdible: una batería de cocina de 16 piezas con recubrimiento antiadherente que evita que los alimentos se peguen y facilita la limpieza. Una opción práctica, accesible y perfecta para el uso diario en cualquier hogar.

En su sitio web, la famosa tienda acaba de publicar la batería de Cocina T-Fal Culinare a un precio más que accesible. Por tan solo $3,900 puedes adquirir estos utensilios prácticos y necesarios para tu hogar, una rebaja difícil de dejar pasar, ya que antes el mismo juego cotizaba a $4,290.

|Elektra

Estas son las características de la batería de cocina que rebajó Elektra

De acuerdo al portal, el juego de 16 piezas incluye:



Canastilla de vapor

Huevero

Cuchara escurridora

Cuchara de voltear corto ranurado

Cuchara para pasta

Grill de 26 cm

Bandeja

Cacerola de 24 cm con tapa

Cazo de 14 cm con tapa

Olla de 24 cm con tapa

Sartén de 20 cm

Sartén de 26 cm aproximado.

Los beneficios de contar con ollas, sartenes y utensilios antiadherentes en la cocina