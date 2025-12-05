Gran venta Nocturna de Elektra: rematan esta pantallota de 70 pulgadas UHD 4K con Roku TV
Esta promoción irresistible de una Smart TV que debes aprovechar. Checa las principales características de esta nueva tecnología.
La Gran Venta Nocturna de Elektra llegó con una oferta que destaca entre todas: una impresionante pantalla de 70 pulgadas UHD 4K con Roku TV a un precio que difícilmente se repite. Si buscas renovar tu entretenimiento en casa, esta puede ser la oportunidad perfecta.
En su portal, la famosa tienda acaba de publicar una Smart TV de 70 pulgadas DAEWOO 4K UHD a un valor más que accesible, para que puedas disfrutar de imágenes con colores más intensos y mejor brillo por $11,709, cuando anteriormente se vendía a $14,639.
Así es la pantalla de 70 pulgadas que tiene en promoción Elektra
Desde el sitio web mencionaron que este modelo DAW70UR te transportará a un mundo de asombro visual con su impresionante calidad 4K UHD y una resolución de 3840 x 2160 que te sumergirá por completo en cada escena.
A su vez, esta es una Smart TV que va más allá. Gracias a su sistema operativo Roku TV, tendrás acceso a un extenso catálogo de aplicaciones listas para que las disfrutes. La instalación es sencilla, y podrás elegir entre una variedad de plataformas ya cargadas o personalizar la configuración a tu gusto.
Esto debes tener en cuenta antes de comprar un televisor
- Tamaño de pantalla según tu espacio: mide la distancia desde donde verás la TV. En general, para 4K la distancia ideal es entre 1 y 1.5 veces el tamaño de la pantalla.
- Resolución (HD, Full HD, 4K, 8K): hoy, lo más conveniente es 4K por calidad y precio. Full HD aplica solo para tamaños pequeños o presupuestos ajustados.
- Tipo de panel (LED, QLED, OLED)
- Tasa de refresco (Hz): si ves deportes, juegas o quieres movimientos más fluidos, busca 120 Hz o más. Para uso estándar, 60 Hz alcanza.
- Brillo y contraste: influye en cómo se ve la TV en habitaciones iluminadas y en escenas oscuras. QLED y OLED suelen destacar en este punto.
- Sistema operativo (Smart TV): fíjate en qué tan rápido es, si tiene las apps que usas (Netflix, YouTube, Prime, etc.) y si es fácil de navegar.
- Conectividad: asegúrate de que tenga suficientes HDMI, USB, Bluetooth, WiFi estable y, si juegas, puertos HDMI 2.1.
- Sonido integrado: muchos TV tienen sonido básico. Si buscas mejor experiencia, considera barra de sonido o sistema externo.
- Compatibilidad con HDR (HDR10, Dolby Vision): mejora colores y brillo. Es clave para contenido moderno.