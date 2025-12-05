Gran venta Nocturna de Elektra: rematan esta pantallota de 70 pulgadas UHD 4K con Roku TV

La Gran Venta Nocturna de Elektra llegó con una oferta que destaca entre todas: una impresionante pantalla de 70 pulgadas UHD 4K con Roku TV a un precio que difícilmente se repite. Si buscas renovar tu entretenimiento en casa, esta puede ser la oportunidad perfecta.

En su portal, la famosa tienda acaba de publicar una Smart TV de 70 pulgadas DAEWOO 4K UHD a un valor más que accesible, para que puedas disfrutar de imágenes con colores más intensos y mejor brillo por $11,709, cuando anteriormente se vendía a $14,639.

(ESPECIAL) Este es el precio de la pantalla de 70 pulgadas en Elektra.

Así es la pantalla de 70 pulgadas que tiene en promoción Elektra

Desde el sitio web mencionaron que este modelo DAW70UR te transportará a un mundo de asombro visual con su impresionante calidad 4K UHD y una resolución de 3840 x 2160 que te sumergirá por completo en cada escena.

A su vez, esta es una Smart TV que va más allá. Gracias a su sistema operativo Roku TV, tendrás acceso a un extenso catálogo de aplicaciones listas para que las disfrutes. La instalación es sencilla, y podrás elegir entre una variedad de plataformas ya cargadas o personalizar la configuración a tu gusto.

Esto debes tener en cuenta antes de comprar un televisor