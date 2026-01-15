Errores que debes evitar a toda costa al usar el rubor en tu rutina de maquillaje

El rubor forma parte importante de la rutina de maquillaje , puesto que es el producto que se encarga de darnos esa apariencia sonrojada en los pómulos. Además de que, al ser colocado correctamente, nos proporcionará ese efecto rasgado y más fino, por lo que es importante conocer su correcto uso.

Para que tengas un mejor aspecto, te detallaremos cuáles son los errores que debes evitar sí o sí, situaciones que en muchas ocasiones solemos hacer. Sigue los consejos de un importante maquillista al respecto.

¿Qué errores son comunes al usar rubor?

Jason Braun es un artista del maquillaje que se destaca por hacer contenido al respecto, orientando a todas sus seguidoras para tener un mejor resultado en su piel. En uno de sus videos, detalla que hay errores que debes evitar al momento de usar rubor en tu rutina de maquillaje, destacando los siguientes:

Frotarlo de manera violenta en el producto no te ayudará a sacar más producto; al aplicarlo en la piel, generará una mancha muy intensa.

Soplarle a la brocha para quitar el exceso de producto no sirve de nada; deja de hacerlo.

no es un contorno! Deja de usarlo así y aplícalo en los pómulos, no debajo. Por lo tanto, no lo apliques para perfilar tu nariz. Si usas uno líquido y uno en polvo, no uses el mismo color. Mejor usa tonalidades que sean diferentes; primero coloca el líquido y termina de sellar con la opción en seco para que luzca increíble.

¿Por qué usamos rubor?

Ya sea que también lo conozcas con el nombre de ‘blush’, es un producto que se usa principalmente para aportar calidez y dimensión a ciertas partes del rostro; además, después de colocar la base, el producto de belleza nos ayuda a darle vida al rostro, evitando que todo se vea de un solo color y sin vida.

Aunque es un producto no esencial u obligatorio en la rutina de maquillaje , para muchas mujeres es indispensable para poder darle ese ligero toque de color a la piel. Al aplicar los cosméticos, ahora ya sabes qué errores debes evitar para que tu rostro siempre luzca hermoso.