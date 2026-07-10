“Pone a prueba mi control emocional": Lancer habla de su complicada relación con Michelle en MasterChef 24/7

La relación de Lancer y Michelle continúa presentado fricciones al interior del Mundo MasterChef y en esta ocasión, el cocinero decidió sincerarse con algunos de sus compañeros sobre su complicado vínculo con la integrante de las "Divas".

Antes de señalar que la cocinera se molestó con él nuevamente por no devolverle un abrazo debido a que estaba comiendo, Lancer afirmó que Michelle tiene un "carácter complicado" y que aunque busca comprenderla, su personalidad es igual a la de ella.

Después de que sus compañeros compartieron anécdotas sobre relaciones sentimentales, el cocinero pidió ayuda en tono de broma; sin embargo, reconoció que los vínculos complicados "tienen una parte muy adictiva", ya que "son como un meteorito" y es que "dura poco, pero es muy intenso".

Lancer dijo que la situación "pone a prueba su estoicismo y su control emocional" debido a que hay una parte de él que cuestiona la necesidad de pasar por esa situación y otra que le pide no tomárselo a pecho.

Cabe señalar que momentos después, Michelle y Lancer intercambiaron puntos de vista en uno de los cuartos del Mundo MasterChef sobre lo que sienten y lo que les ha molestado del otro.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Daniela, Julio, Luis y Ramahá como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.