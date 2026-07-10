“Se rompió el récord de mandiles blancos": Ixdit reacciona a su delantal negro en MasterChef 24/7

En la gala de delantales negros del 9 de julio se vivieron emociones fuertes, pues no solamente se vivió una intensa polémica entre la Chef Zahie Téllez con Camila y Jazmín, sino que cinco cocineros recibieron delantales negros, por lo que corren peligro de salir de la competencia este próximo domingo de eliminación, y una de ellas fue Ixdit, quien se valió de las cámaras del Mundo MasterChef para enviar un mensaje.

Ixdit empezó su discurso señalando que "se rompió el récord de siete mandiles blancos continuos" y aseguró que hizo lo que estuvo en sus manos para salvarse del delantal negro en la gala de esta noche porque siempre "cocina apasionadamente"; sin embargo, reconoció que la regla de solamente preparar sus propuestas culinarias enfocadas en la cocina oriental con seis ingredientes exactos le jugó en contra.

Cabe señalar que al final de la gala, Emmanuel, Flor, Nora, Camila y la propia Ixdit recibieron un delantal negro, por lo que la mayoría de las "Guapas del barrio" corren peligro de salir de MasterChef 24/7 este domingo 12 de julio.

Durante la cena, los cocineros especularon sobre quién podría ser el siguiente eliminado de la competencia y es que algunos como Antrax y Camila continuaron mostrando su deseo de salir del reality show.

Por otro lado y luego de protagonizar la polémica situación con la Chef Zahie Téllez en la gala de ayer, Jazmín habló con Camila al volver al Mundo MasterChef con el fin de disculparse y aclarar lo sucedido.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Daniela, Julio, Luis y Ramahá como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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