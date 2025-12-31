Este es el color tendencia para usar en Nochevieja

Hoy es el último día del año por lo que muchas personas ya tienen pensado cómo van a llevar a cabo los festejos. Para esta fecha siempre se ha utilizado el color blanco debido a que se asocia a la pureza, la luz y la renovación.

También es muy elegido debido a que atraen energía positiva, abundancia y prosperidad para el ciclo que comienza.

Venga La Alegría | Programa 30 de diciembre Parte 2 | Diversión, espectáculos y guerra en el Sin Palabras

Sin embargo, tienes que tener en cuenta que hay nuevas tendencias para este año que están desplazando al color blanco que dan, elegancia y presencia visual. El brillo, la sofisticación y los gustos personales, son los que están siendo la atracción. El blanco no desaparece, sino que pasa a segundo plano.

¿Qué color se debe usar para recibir el Año Nuevo ?

Seguramente la mayoría de las personas ya tiene el outfit para esta noche, puedes agregar algún detalle del color que se usa este año. El tono que se posiciona como el protagonista es el dorado para darle la bienvenida al 2026.

El dorado es una gran elección.|Canva

También aparece otra alternativa que es el plateado que está teniendo más presencia en los looks festivos. Estos colores están dentro de lo que se considera como tonos “brillosos” o “de fiesta”, ideales para despedir el año con outfits cargados de luminosidad.

¿Cuál es el significado del dorado y el plateado en Año Nuevo?

El dorado es una tonalidad históricamente asociada al éxito, la abundancia, la prosperidad y la buena suerte. Se relaciona también con lo que es el crecimiento personal y la energía del sol. Es por esto que se convierte en una opción fuerte para quienes buscan comenzar el 2026 con determinación y objetivos claros.

El plateado es futurista.|Canva

Por otro lado, tenemos el color plateado que está vinculado con la estética moderna y futurista. También tenemos que mencionar que se asocia a la energía lunar, lo que lo conecta con la sensibilidad, la introspección y el plano emocional y espiritual. Vestirse de plateado transmite sofisticación, luminosidad y un estilo elegante sin excesos.

