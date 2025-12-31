Este es el lugar donde debes colocar una ramita de romero, según el Feng Shui

El romero es una planta aromática que para el Feng Shui se considera un símbolo de protección, claridad mental y prosperidad. Para poder mantener las energías equilibradas pues debes ubicarlas en lugares estratégicos del hogar para ayudar a armonizar la energía y abrir el camino a nuevas oportunidades.

¿Cuánto le cuesta a Daniela Parra tener a su papá, Héctor Parra, en prisión? Esto respondió en exclusiva

La planta en cuestión se caracteriza por su aroma profundo y porque tiene la capacidad de limpiar los ambientes cargados, favorecer la concentración y atraer vibraciones decrecimiento.

Por otro lado, tenemos que mencionar que se lo relaciona con la renovación y la vitalidad, dos energías necesarias para que la abundancia fluya.

Las personas por lo general lo utilizan para cocinar o como planta decorativa pero el Feng Shui le da mucha más importancia debido a que activa las áreas que se vinculan al dinero y al bienestar emocional.

¿Dónde se debe colocar el Romero?

El romero al liberar un aroma fresco y purificador contribuye a que la energía estancada circule mejor, permitiendo que las oportunidades lleguen.

Si lo que quieres es aprovechar sus beneficios pues puedes usarla tanto en ramas como en hojas secas. Para su colocación emplea cuencos, átalos con hilos rojo o coloca ramitas dentro de frascos limpios. Lo importante es mantenerlas en buen estado y cambiarlas cuando pierdan su aroma.

Los mejores lugares para colocar el romero son:

El romero hace fluir a la energía.|Olga_Kotsareva/Getty Images

Entrada de la casa: colocar romero cerca de la puerta principal ayuda a repeler energías negativas y atraer buena fortuna desde el momento en que cruzas el umbral.

Cocina: este espacio se relaciona directamente con la nutrición y la prosperidad. Un pequeño ramito cerca de la ventana o la hornalla simboliza alimentos y recursos que nunca faltan.

Escritorio o espacio de trabajo: favorece la concentración, la claridad mental y los nuevos proyectos. Ideal para quienes buscan mejorar ingresos o desarrollar creatividad.

Habitación: si lo colocas en una mesa de luz o rincón especial, ayuda a mejorar el descanso y las emociones, lo que también incide en la toma de decisiones que favorecen la abundancia.

