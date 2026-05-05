Qué manicura deben evitar las manos con venitas marcadas porque las resaltan

La belleza de las manos se ha convertido en una de las grandes estrategias para complementar los looks. Las uñas combinan con nuestra ropa, se amoldan a nuestro maquillaje y hasta pueden ensamblarse a la perfección con el estilo de corte de cabello que lucimos.

Noticias Querétaro del 20 de abril 2026

La manicura no deja de sorprendernos y es que no solo se trata de colores nuevos o la combinación de estos, sino que las técnicas y los estilos que aparecen se convierten en tendencia y se quedan. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas particularidades a la hora de embellecer nuestras manos.

¿Manicura para todas las manos?

Gemini afirma que no todas las manicuras favorecen de la misma manera, ya que la elección ideal depende de la morfología de la mano y la longitud de los dedos. Esta aplicación de Inteligencia Artificial (IA) remarca que, además de la forma, el color y el diseño juegan un papel crucial según el tono de piel y el estilo de vida.

“La manicura perfecta es aquella que logra un balance entre la estética natural de la persona y la funcionalidad que requiere para su día a día”, describe Gemini y deja en claro lo que se debe tener en cuenta al elegir un diseño de uñas.

Una manicura para evitar

Dentro de las particularidades que pueden darse, Gemini advierte que para disimular las venas marcadas en las manos, el objetivo principal es evitar colores que creen un contraste cromático con el tono azulado o verdoso de las venas, o que resalten la palidez de la piel.

Ante esto, la Inteligencia Artificial detalla qué estilos y colores es mejor evitar y por cuáles podrías optar para suavizar visualmente la zona:

