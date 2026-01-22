La flor joya de la botánica que perfuma cualquier habitación y solo florece en forma de estrella

El ylang-ylang (Cananga odorata), también conocido como flor de cananga, es una especie exótica cuya fragancia intensa y dulce es capaz de perfumar una habitación entera con solo unas pocas flores. Su particular forma estrellada y su aroma envolvente la han convertido en una de las favoritas dentro del mundo de la botánica ornamental y la aromaterapia.

El árbol es originario del sudeste asiático y la flor ha sido utilizada durante siglos tanto en rituales tradicionales como en la industria del perfume de alta gama. De hecho, su esencia es uno de los ingredientes clásicos del icónico Chanel N°5.

¿Cómo cultivar ylang-ylang en el hogar?: cuidados y requerimientos de la planta

Más allá de su uso cosmético, el ylang-ylang se ha ganado un lugar especial en los hogares por su belleza natural y sus múltiples beneficios emocionales. Es un árbol tropical de crecimiento rápido que puede alcanzar hasta 15 metros en exteriores, aunque también puede cultivarse en macetas grandes para interiores luminosos.

Sus flores de pétalos largos y curvados adoptan una forma estrellada y desprenden un perfume dulce, floral y ligeramente especiado. Según el ingeniero agrónomo y paisajista Fernando Funes, el ylang-ylang es ideal para jardines cálidos y terrazas, ya que se adapta bien a climas tropicales y subtropicales. Pero también puede mantenerse en interiores si recibe buena luz natural y humedad ambiental.

El ejemplar requiere riego regular sin encharcar, un sustrato bien drenado y temperaturas superiores a los 18 grados. En exterior, prefiere sol directo o semisombra. Mientras que en interior debe colocarse cerca de una ventana. La poda ligera ayuda a estimular la floración y mantener su forma. Durante primavera y verano, agradece fertilizantes orgánicos ricos en potasio.

Efectos terapéuticos del ylang-ylang, según la aromaterapia

El ylang-ylang es una de las esencias más valoradas dentro de la aromaterapia por sus efectos sobre el sistema nervioso. Su aceite esencial se utiliza para reducir el estrés, la ansiedad y mejorar el estado de ánimo.

La aromaterapeuta certificada Patricia Davis señala que su aroma tiene un efecto sedante suave, ideal para personas con tensión emocional, insomnio o fatiga mental. Además, se le atribuyen propiedades afrodisíacas, ya que favorece la relajación profunda y estimula la conexión sensorial.

En tratamientos holísticos también se emplea para regular la presión arterial y aliviar palpitaciones asociadas al estrés. Desde la visión de la terapeuta holística española Rosa Bosch, el ylang-ylang ayuda a calmar pensamientos repetitivos, potencia la autoestima y crea ambientes armoniosos, por eso es tan recomendable tenerlo en casa o usar su aceite en difusores.