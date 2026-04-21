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ÚLTIMA HORA: Muere Ricardo de Pascual, reconocido actor y comediante mexicano

Muere Ricardo de Pascual, quien dedicó más de 60 años de carrera para hacer reír todos los días; hoy deja un vacío enorme en la televisión mexicana.

Muere Ricardo de Pascual, reconocido actor y comediante mexicano
|Crédito: Mezcalent

Escrito por: Matías Mena

El mundo del entretenimiento está de luto. El actor y comediante mexicano Ricardo de Pascual falleció este martes 21 de abril de 2026 a los 85 años de edad. Así lo confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) a través de redes sociales. El actor contaba con una trayectoria de más de seis décadas en cine, teatro y televisión, por lo que su muerte es otro adiós a grandes figuras de la comedia mexicana. Ricardo será recordado especialmente por sus participaciones en programas de Roberto Gómez Bolaños.

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