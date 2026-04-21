Kim Shantal reacciona a la cancelación de Lupita Villalobos en Supernova Génesis 2026. “No tengo rival”

Horas después de que se diera a conocer la cancelación de Lupita Villalobos para la pelea en contra de Kim Shantal dentro del evento Supernova Génesis 2026, la exparticipante de La Granja VIP publicó un video reaccionando a lo sucedido.

"Se nos está olvidando que en este momento lo más importante es la salud de Lupita, más allá del combate o la pelea que nos entusiasmaba a todos", dijo Kim Shantal como parte de un mensaje que, aclaró, iba "con todo el respeto y palabras que me salen del corazón".

La creadora de contenido aseguró que está al tanto de la situación de salud de Lupita Villalobos y ha estado en contacto con ella. "La prioridad es ella, que se recupere y esté bien. Le deseo lo mejor, más allá de cualquier rivalidad o conflicto que haya existido", agregó Kim Shantal.

La exgranjera de La Granja VIP agradeció por toda la interacción que se ha generado en redes sociales con respecto a su combate con la integrante de "Las Alucines". "Fue todo un honor compartir estas semanas con rumbo al Supernova Génesis, fue todo un privilegio", dijo.

Por otro lado, Kim Shantal admitió que ha visto en redes que varias personas se han querido sumar al evento. Sin embargo, "no tengo rival". Ella sabe que, a menos de una semana del evento, es complicado encontrar a una persona que pueda lograr que la pelea suceda, pero tiene claro lo siguiente: "solamente pido una rival con las mismas condiciones que yo".

Qué le pasó a Lupita Villalobos y por qué canceló su participación en Supernova Génesis 2026

Durante el pasado fin de semana, Lupita Villalobos dio a conocer en sus redes sociales que había sido hospitalizada a causa de un fuerte dolor de cabeza. Fue en la tarde del lunes 20 de abril que el evento Supernova Génesis 2026 anunció oficialmente que la influencer no participará en la pelea programada contra Kim Shantal debido a que fue diagnosticada con un hematoma subdural.

"No cuenta con la autorización para participar por parte de la Comisión de Box de la Ciudad de México", dice el comunicado, explicando que la decisión se tomó a partir de recomendaciones médicas.