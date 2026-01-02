Estos son los 5 colores de uñas que debes usar en 2026, según el Feng Shui

Los especialistas en Feng Shui , brindan consejos recurrentemente para que puedas equilibrar la energía con el objetivo de mantener el bienestar. Aunque muchos lo desconocen, los colores tienen un gran impacto en la vida diaria por lo que tienes que elegir los adecuados para atraer la prosperidad.

“Estoy viviendo mi segunda adolescencia como me hubiera gustado vivir la primera”

Además, debes tener en cuenta que no solo tienes que aplicarlo en tus espacios, sino que puedes emplearlo en ropa, maquillaje e incluso tus uñas . Si utilizas estos tonos en el nuevo año pues vas a poder intencionar.

¿Cuáles son los colores de uñas que debes usar en Año Nuevo según el Feng Shui?

Rojo

En el Feng Shui, el rojo representa el elemento fuego y simboliza energía, pasión y vitalidad. De esta manera vas a poder atraer la fortuna, abundancia y el éxito. También te ayudará a proyectar la confianza, elegancia y atraerás la energía del amor y la autoestima.

Dorado con acabado metálico

En esta práctica milenaria, el dorado está asociado con el metal que simboliza riqueza, éxito y abundancia. Llevarlo en las uñas, especialmente en Año Nuevo, atrae prosperidad, energía de triunfo y felicidad, además de aportar glamour, elegancia y buena suerte para el 2026.

Verde pino

Luego llegamos al color verde que se vincula con el elemento madera que simboliza crecimiento, renovación y vitalidad. En el caso de que lo uses en uñas vas a poder atraer prosperidad, salud, equilibrio y protección, convirtiéndolo en un tono elegante y poderoso para llamar la buena suerte en 2026.

Blanco perlado

El blanco perla, elegante y fácil de combinar, se asocia en el Feng Shui al elemento metal y simboliza pureza, renovación y nuevos comienzos. Si lo aplicas a tus uñas en las estas fechas, atrae claridad mental, equilibrio, paz interior y un impulso creativo ideal para iniciar el 2026 con inspiración.

Azul profundo

Por último, llegamos a este tono que se vincula según el Feng Shui con el elemento agua, es un color que representa la calma, la introspección y la protección, ideal para atraer serenidad, equilibrio emocional y una sensación de seguridad.