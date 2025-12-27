Estos son los 5 diseños de uñas elegantes y festivos para despedir el 2025: uñas cortas y largas

La manicura es una práctica muy versátil debido a que constantemente nos brinda nuevos diseños y nos permite jugar con la imaginación.

Es por esto que te vamos a contar sobre los diseños más elegantes y festivos que tienes que lucir para despedir el 2025.

¿Cuáles son los diseños de uñas para la Nochevieja?

'Cat eye' francesa

Esta manicura reinventa dos clásicos en uno solo. El efecto ojo de gato aporta diversión y originalidad, mientras que la línea francesa añade elegancia. Puede adaptarse a distintos estilos según el color, y es atrevida sin resultar nada recargada. Una opción perfecta para Nochevieja y totalmente llevable en el primer mes del nuevo año.

Todos los tonos vino

Los colores vinos son sin dudas los esmaltes más sofisticados para lucir en Nochevieja. Puedes utilizar desde rojos intensos hasta burdeos oscuros, es una gama que aporta elegancia inmediata a las manos. Son colores que funcionan igual de bien con vestidos sofisticados que con looks más sencillos. Además, favorecen a todos los tonos de piel. En enero siguen siendo una apuesta segura y muy actual.

Manicura metalizada

Por otro lado nos encontramos con las manicuras metalizadas que se han transformado en una de las tendencias más fuertes. Ya sea en dorado o plateado, aportan un acabado moderno y sofisticado. En Nochevieja encajan a la perfección con looks brillantes y joyas llamativas. Después de estos días de fiesta, siguen siendo una elección atrevida y totalmente actual.

'Ombré nails' doradas

Otro diseño de uña nos lleva a una manicura luminosa pero discreta, el degradado dorado es la opción ideal. El glitter se aplica de forma sutil desde la punta hacia la uña, creando un efecto elegante y muy pulido. Es festiva sin caer en excesos, perfecta para despedir el año con estilo. Aporta luz a las manos de manera delicada.

Verde esmeralda

Luego tenemos el verde esmeralda que aporta un aire sofisticado y muy especial. Es un color intenso que destaca por sí solo, sin necesidad de adornos extra. En Nochevieja encaja a la perfección con looks festivos y joyas doradas.