Estos son los mejores peinados coreanos para pelo corto, mediano y largo

Si buscas un cambio de look que sea sumamente original pues tienes que arriesgarte por los peinados coreanos que son grandes aliados para cualquier momento de tu vida diaria.

El estilo coreano destaca por su enfoque en la textura suave, el volumen natural y flequillos que enmarcan el rostro. Aquí tienes las tendencias más populares para cada estilo de cabello.

¿Cuáles son los mejores peinados coreanos?

Cabello Corto

Los estilos cortos buscan frescura y un toque juvenil.

Bob con Flequillo: Un clásico renovado con puntas ligeramente hacia adentro o hacia afuera para dar movimiento.

Corte Pixie Suave: Menos rígido que el tradicional, con capas largas que permiten un look desenfadado y elegante.

See-through Bangs: Flequillos muy finos que dejan ver la frente, ideales para suavizar las facciones en cortes cortos.

Cabello Mediano

Es el largo más versátil y actualmente el más popular en Corea.

Hush Cut: Un corte con muchas capas y puntas desfiladas que crea una silueta ligera y con mucho aire.

C-Curl/ S-Curl: Peinados donde las puntas se ondulan en forma de "C" (hacia adentro) o "S" (ondas suaves) para un look romántico.

Wolf Cut: Una versión más moderna y rebelde del Hush Cut, con más volumen en la parte superior y capas marcadas.

Cabello Largo

El enfoque aquí es el volumen "sin esfuerzo" y los accesorios.

Ondas de Sirena (Mermaid Waves): Ondas grandes y muy suaves que se logran a menudo con pinzas de barril ancho.

Coletas y Moños con Lazos: El uso de listones o moños grandes es clave para el estilo coquette coreano.

Media Coleta Alta: Un peinado común en K-dramas que despeja la cara pero mantiene el largo del cabello visible.

Un consejo que te será muy útil es que para lograr ese brillo característico, las coreanas suelen usar aceites capilares ligeros en las puntas y prefieren tonos como el marrón chocolate o cenizo (ashbrown) para suavizar la piel.

