Esta es la forma más efectiva de limpiar las manchas de la estufa

Cuando de limpieza se trata, son varios los trucos que algunas personas realizan con el fin de dejar su hogar impecable. Sin embargo, es muy cierto que uno de los lugares más complicados de limpiar es la estufa, pues se debe de tener paciencia para que se obtengan los resultados deseados.

Por tal razón, en esta ocasión te compartimos una guía para llegar a esos rincones que en algunas ocasiones no son nada sencillos y que ahora podrás limpiar con instrumentos que tienes en casa.

Venga La Alegría | Programa 22 de enero 2026 Parte 2 | Los peligros de Roblox y Minecraft, el homenaje de Yuri y más

¿Cómo limpiar tu estufa de forma efectiva?

Y es que, la cocina es un lugar que constantemente tiene movimiento, incluso cuando una persona se prepara algo de comer con precaución, algunos restos caen provocando que se vaya ensuciando, pero si estos no se retiran de manera adecuada podrían provocar manchas difíciles de retirar.

Algunos expertos, han asegurado que con una buena dosis de jabón, agua tibia, un producto adecuado y una esponja suave, se puede volver a dejar tu estufa de forma impecable. Acá te dejamos un paso a paso para que pongas manos a la obra:

Debes quitar las rejillas y lavarlas con agua tibia, jabón y una esponja suave. Si llega a ser necesario por la cantidad de manchas o grasa, se debe poner un limpiador a base de amoníaco y dejar varias horas, después debes volver a lavarla para que quede reluciente.

Dependiendo del material de la superficie son los pasos y productos que se van a usar. En las de esmalte de color, lo ideal es poner agua tibia jabonosa y una esponja suave. En caso de tener una mancha ya fuerte o de mucho tiempo, puedes poner un trapo húmedo con un poco de bicarbonato de sodio, lo cual va a suavizar todo para que sea más fácil de limpiar.

Finalmente, en las superficies de acero inoxidable, es importante limpiar en dirección al grano para evitar ralladuras, debes cuidar los trapos o esponjas, los cuales deben ser suaves para no maltratar nada.

