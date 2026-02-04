Esta es la forma de lavar tu pelo para no tener orzuela, los tips de belleza que debes conocer

La orzuela , o mejor conocida como “puntas abiertas”, es algo que nadie desea tener en su melena. Por suerte, en la actualidad ya existen algunos consejos para lavar tu pelo apropiadamente, para poder evitar a toda costa la aparición del temido daño capilar.

Para que puedas proteger mejor tu pelo, te vamos a proporcionar algunos tips de belleza que debes considerar, los cuales te ayudarán a lucir una melena joven y sin ningún tipo de sequedad.

¿Cómo evitar la orzuela en el pelo?

En la actualidad, ya es posible evitar la presencia de la orzuela, pero para ello tienes que lavar tu pelo correctamente para evitar la presencia de las puntas abiertas. Por eso te recomendamos seguir algunos tips de belleza que son infalibles:

Al lavar tu melena, no uses agua caliente; esto la secará y la hará propensa a roturas al cepillarla.

Coloca el champú en tus manos, frotamos en forma circular sobre el cuero cabelludo.

Recuerda que el champú no va en todo el pelo, solamente en la raíz, ya que al colocarlo en toda la melena, la secamos.

El cepillado excesivo después de bañarte y con mucha fuerza no solo favorece las puntas abiertas, también nos hace propensos a padecer rupturas.

Para secarlo y evitar que se enrede, envuelve tu melena en una toalla y encima coloca otra para absorber todo el resto de agua.

¿Cómo se puede eliminar la orzuela del cabello?

Seguramente en varias tiendas con productos capilares te has encontrado con supuestos artículos que te aseguran eliminar la orzuela del pelo. Lamentablemente, la única forma de eliminar las puntas abiertas es cortando la sección eliminada.

Por lo que se recomienda que cada 8 semanas acudamos al salón de belleza para que podamos eliminar todo lo dañado, luciendo una melena joven y con abundante brillo. Sigue los tips de belleza para lavar tu pelo; de esta manera evitarás al máximo que se maltrate y tenga un aspecto viejo.