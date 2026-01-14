¿Cómo lograr un ‘foxy eyes’ en ojos encapotados? Sigue unos sencillos tips de belleza

Es muy usual que en redes sociales nos encontremos con mil maneras de hacer el ‘foxy eyes’ , un estilo de maquillaje que se encarga de hacer una mirada más alargada. Sin embargo, en muchas ocasiones es usual que la técnica no se adapte a ciertos tipos de miradas; por ejemplo, para los ojos encapotados se debe usar cierto tipo de técnicas.

No te preocupes, eso no implica que no puedas usarlo. Es así que te vamos a detallar cómo puedes lograr una mirada de impacto fácilmente; solamente debes emplear unos sencillos tips de belleza.

¿Cómo hacer el ‘foxy eyes’?

Recuerda, el hecho de que tengas los ojos encapotados no implica que no puedas tener el maquillaje que quieras; solamente debemos hacer ciertos cambios para que el estilo se adapte a tu tipo de párpado. Para obtener el ‘foxy eyes’, te vamos a dar unos sencillos tips de belleza, técnicas compartidas por Bart Reverte, un creador de contenido de maquillaje:

Una vez que ya preparaste tu párpado con hidratante y corrector, coloca una cinta del extremo del ojo hacia tu ceja; logrará delimitar el delineado. Con ayuda de un lápiz marrón vamos a trazar el delineado; con ayuda de una brocha vamos a difuminar. Toma un poco de sombra durazno o marrón claro, y sin levantar la mirada vamos a marcar la cuenca del ojo. Hazlo suavemente. Observa hacia abajo para poder tener vista de tu párpado completamente abierto; rellenamos con más sombra. Empezamos a difuminar al centro y hacia las cuencas. Por último, en el delineado agregamos una sombra marrón más oscura y en la zona del lagrimal colocamos sombra brillante. Retiramos la cinta y terminamos maquillando las pestañas.

¿Qué son los ojos encapotados?

Seguramente has escuchado el término de ojos encapotados, pero no logras identificar de qué se trata. Es muy fácil identificarlo; es cuando observamos que el párpado móvil no se ve a simple vista, puesto que suele ser cubierto por el párpado fijo, que en muchas ocasiones se encarga de ocultar la sombra que colocamos.

Es importante identificarlo para poder modificar el maquillaje de nuestra mirada. Con los sencillos tips de belleza del creador de contenido, lograremos lucir un ‘foxy eyes’ espectacular, creando una mirada de impacto.