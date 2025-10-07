Muere influencer después de realizarse una cirugía estética para tener ‘foxy eyes’

Junior Dutra en el mundo de las redes sociales fue un reconocido influencer de Brasil que se destacaba por ser un famoso estilista. En sus redes sociales se destacaba por subir las sesiones fotográficas en las que participaba, mostrando el gran talento que tiene en el manejo de los maquillajes.

Lamentablemente, se dio a conocer que el reconocido creador de contenido falleció a sus 31 años, después de realizarse una cirugía estética para tener los “foxy eyes”. Triste noticia que dio a conocer un amigo a los medios de comunicación locales. Te explicaremos qué fue lo que le pasó.

¿De qué murió Junior Dutra?

Junior Dutra, es un influencer de 31 años, que es originario de Minas Gerais. Dentro de la información que se tiene, se sabe que el joven se hizo la cirugía estética de “foxy eyes” en marzo, procedimiento que se destaca por lograr esa mirada misteriosa con un mínimo de riesgos.

Para lograr ese efecto, se sabe que se insertaron hilos para obtener la elevación en su mirada, los cuales se iban a reabsorber. Normalmente, la recuperación es rápida y sin complicaciones, pero el joven empezó a presentar molestias, por lo que acudió al hospital, para ser diagnosticado con una infección facial.

Los problemas comenzaron a crecer, puesto que el problema se agravó al presentar falta de aire. Para el 3 de octubre se dio a conocer su muerte. Hasta el momento, no se cuenta con un documento o información que explique la causa de su fallecimiento.

¿Cuánto cuesta el foxy eyes?

La cirugía estética del “foxy eyes” se ha vuelto muy popular entre las usuarias, ya que permite tener esa mirada elevada y elegante. El costo del procedimiento puede ser de más de 300 dólares, todo depende del lugar y el doctor que lo haga. No es para siempre, puesto que dicho proceso tiene una duración de 6 a 8 años.

Aunque es un procedimiento relativamente seguro, eso no implica que no pueda existir algún tipo de riesgo, por lo que es fundamental que se acuda a personal profesional. Con la muerte del influencer, los amigos de la víctima, piden que se haga justicia por el joven y se investigue a fondo, lo que provocó la reacción.