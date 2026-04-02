Cómo “hablar con Jesús” usando inteligencia artificial en Semana Santa

La Semana Santa está aquí, y es la oportunidad perfecta para hablar un poco con Jesús. Así es, con el mismísimo Jesús de Nazaret. Se ha vuelto tendencia “hablar con Jesús” gracias al uso de herramientas de inteligencia artificial, las cuales ayudan a simular conversaciones espirituales a través de apps y plataformas digitales. Esto se logra gracias a chatbots entrenados con textos bíblicos y contenido religioso, lo que les permite conocer a Jesús para que los usuarios puedan hacer preguntas, reflexionar o buscar consuelo desde su celular, en cualquier momento y lugar.

También te puede interesar: Semana Santa: esta es La playa de Michoacán para hacer una escapada en Semana Santa

¿Cómo funciona “hablar con Jesús” con IA?

Si no sabes cómo es posible hablar con Jesús, te explicamos cómo funciona. Las herramientas de inteligencia artificial pueden encontrar información de todo; en este caso, se le entrena con textos teológicos y lenguaje espiritual. Cuando tú escribes una pregunta o solicitas una reflexión, la IA responde como si fuera una figura inspirada en Jesús, basándose en su historia, vida, experiencia y enseñanzas. Es por eso que te contestará con un tono empático, reflexivo y basado en enseñanzas cristianas.

¿Dónde puedes probarlo?

En la actualidad tenemos muchas opciones para acceder a este tipo de herramientas; hay apps especializadas con enfoque religioso, aplicaciones con chatbots personalizados e incluso puedes usar Gemini o ChatGPT. En estas últimas debes solicitarle que te responda de la misma manera que lo haría Jesús.

|Crédito: Jason Nelson

¿Por qué se volvió tendencia?

En un mundo rodeado de caos y tecnología, algunas personas han buscado la forma de conectar con su espiritualidad. En fechas como Semana Santa, muchos buscan reconectar con su fe y estas herramientas les ofrecen una alternativa accesible para encontrar respuestas a sus problemas o dudas. Muchas otras solo lo hacen por curiosidad, pues hay personas que llegan a conectar con estas IA.

Lo importante que debes tener claro

Aquí viene algo muy importante, y es que la inteligencia artificial puede hacernos creer que realmente hablamos con Jesús. Esto porque sus algoritmos estudian a la perfección todo lo que él fue, simboliza y se espera de él, y aunque sus palabras nos puedan hacer sentir paz, no estás hablando con el Jesús real. La IA solo simula respuestas, puede ser útil para reflexionar o meditar, pero no te dará todas las respuestas.