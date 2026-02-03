El hack tecnológico para transformar tu WhatsApp en tu agenda personal

Usualmente, el WhatsApp tiene la principal función de ser una herramienta de comunicación eficaz con tus contactos, ya sea para fines familiares, con amigos o para el trabajo. Sin embargo, muchos olvidan que es una herramienta eficaz, a la que se le pueden dar diversas funciones que pocos conocen.

Es así que te vamos a contar un hack tecnológico que pocos conocen, en el que puedes transformar la aplicación en una agenda personal. Descubre cómo lo puedes lograr en unos sencillos pasos.

¿Cómo hacer tu WhatsApp en una agenda personal?

La realidad es que la app de WhatsApp no solo sirve para tener comunicación con otras personas; es posible usarla de diversas formas para poder convertirla en tu agenda personal. Para que puedas usar el hack tecnológico, considera los siguientes tips:

Crea un chat contigo mismo, siendo una gran opción para poder almacenar ideas, listas de pendientes o fechas importantes.

Si tienes algo muy complejo que deseas almacenar, graba notas de voz rápidas para tenerlas como tu recordatorio constante.

Si quieres guardar algo importante, solamente mantén apretado el mensaje y da clic en la opción de “Fijar”.

Envíate todo tipo de archivos y documentos importantes.

Usa hashtags o listas para poder enlistar todos tus pendientes.

¿Puedo cambiar el diseño de mi WhatsApp?

La realidad es que actualmente puedes modificar el diseño de WhatsApp. Una de las formas más sencillas para poder hacerlo es dar clic en los “Ajustes” de la app, para después dar clic en la opción de “Tema predeterminado del chat”, espacio en el que podrás modificar el color, el fondo o el tema que se tenga en el chat.

Si deseas cambiar el fondo del chat individual, entonces vamos a entrar al apartado del “Tema del chat”, ingresar a la opción de “Fondo” y finalmente seleccionar la alternativa que queramos. Ahora, con el hack tecnológico que te compartimos, podrás usar la app de agenda personal, sacándole el mayor provecho en cada pendiente que tengas.