5 ideas para decorar un baño: son perfectas

En el 2026 la tendencia se inclina porque los baños sean un espacio armonizado con el resto de la casa es por esto que ha cambiado la decoración.

Los estilos invitan a combinar muebles y diseños con colores que conquistan este espacio de tu casa. Lo artesanal es lo que va a predominar en este año.

¿Cuál es la tendencia en decoración de baños?

Revestimientos

El revestimiento es uno de los pilares para una buena decoración en el baño, para ello se utilizan:

Tabiques de palillería: es ideal para crear ambientes dentro del mismo baño como una mampara o simplemente revestir una pared y darle calidez.

Papeles pintados: En el mercado hay un montón de modelos que ya están listos para que los coloques en tu casa.

Los cerámicos y pétreos: estos dan volumen al baño, pero lo llenan de estilo.

Paredes rústica irregulares: este estilo muestra texturas parecidas las del mármol y la piedra natural.

Teniendo en cuenta esto que podemos avanzar hacia los estilos de decoración de los baños en el 2026. Estos son:

Lo artesanal predomina.|Canva

Estilo castlecore y el estilo Edad Media: para este 2026 se busca un baño más recargado y teatral pero con las comunidades modernas. Aquí se juega con las bañeras exentas con patas, espejos con un marco antiguos, muebles antiguos, revestimientos en negro y cuadros en las paredes.

Baños modern Cottagecore; estamos hablando de un estilo de los cottages ingleses. Aquí sobresale el diseño moderno con materiales artesanales o de origen local, qué habla de la idea de sostenibilidad y valor a la artesanía. Utiliza papeles pintados, colores verdes y Burdeos para los muebles así como también vestimentos de siempre y muebles vintage.

Baños modernos muy naturales: Luego tenemos un baño moderno pero que opta por los diseños depurados en muebles, griferías y sanitarios. Lo importante es elegir materiales y acabados artesanales y de verdad dejando detrás los plásticos.