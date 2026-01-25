5 ideas para decorar un baño pequeño y aprovechar el espacio

Cuando en casa tenemos un baño pequeño , solemos pensar que decorar dicha habitación puede ser una labor compleja, ya que no hay el espacio suficiente para aprovechar el espacio que tenemos. Pero no es así, puesto que puedes sacarle el mayor provecho a cada rincón que tengas disponible.

Para que le saques el mayor jugo a tu hogar, es así que te vamos a compartir 5 ideas para decorar esa habitación, recomendaciones que te van a sorprender y te encantará usar.

¿Cómo dar una sensación de amplitud a un baño?

En un baño pequeño, debido a sus dimensiones, es fundamental no sobresaturar los lugares disponibles al decorar, ya que de lucir de un buen tamaño, todo se verá encimado. Por lo que considera las siguientes ideas para aprovechar el espacio:

Opta por colocar estantes; esto te puede ayudar a crear espacios ideales para almacenar objetos, evitando ingresar muebles que puedan ser estorbosos.

Evita usar colores oscuros; al emplear tonos claros o blanco en gran parte de la habitación, dan esa sensación de amplitud en tu hogar.

En la ducha, para darle más espacio y mejor acomodo, consigue un estante para la regadera, lugar en el que podrás colocar todos tus productos de baño, evitando chocar con ellos al caminar.

Todo lo que no uses al instante, guárdalo en cestas o canastas; de esta manera todo va a lucir más acomodado, además de dar un efecto de mayor espacio.

De ser posible, elimina las cortinas; suelen verse viejas más rápido y perjudican visualmente en el tamaño.

¿Qué tipo de espejo es mejor para un baño pequeño?

Aunque no lo parezca, también es importante escoger correctamente el espejo que vamos a colocar en el baño pequeño, puesto que igualmente se convierte en un elemento importante cuando queremos decorar la habitación y aprovechar el espacio.

Por lo que se recomienda el uso de espejos redondos o los que cuentan con luz LED; sin embargo, evita seleccionar los que son muy grandes, puesto que puedes hacer el efecto visual de disminuir las dimensiones. Aprovecha todas las ideas que te dimos para mejorar el aspecto de tu baño.