¿Sin ideas Army?: Estas son 5 ideas de maquillaje si vas asistir al concierto de BTS

Una de las bandas de Corea del Sur más famosas en el mundo acaba de anunciar su gira musical, así es; BTS está de regreso para cautivar a sus fans con presentaciones increíbles y un escenario de 360 grados nunca antes visto. Muchas fans están listas para adquirir sus entradas, pero no todas tienen ideas para el maquillaje que usarán esa noche, es por eso que te presentamos las mejores 5 opciones que gritarán tu amor por BTS y resaltarán sobre tu rostro.

1.- Párpados morados con brillos: No hay un color más representativo de BTS que el color morado, es por eso que una de las opciones que tienes que probar sobre tus párpados es la sombra en tonos uva y rosa. En un concierto puedes añadir detalles con brillos para resaltar ya que es de noche, por lo que puedes usar la cantidad que desees. Si utilizas pestañas postizas le darás un plus a tu maquillaje ya que tus ojos resaltarán aún más y se verán muy grandes.

Párpados morados con brillos|Crédito: Pexels

2.- Figuras sobre los párpados: Definitivamente la noche del concierto de BTS será inolvidable, así como tu maquillaje si añades este diseño: forma de flores sobre tus párpados, especialmente en color amarillo, pues es un maquillaje inspirado en la cancion “Butter”. Esta idea es perfecta para aquellas personas que les encanta arriesgarse y buscan sobresalir. Puedes añadir otros colores como el naranja para darle profundidad a la mirada y si utilizas brillantina el look resaltará mucho.

Figuras sobre los párpados|Crédito: Pexels

3.- Maquillaje arcoíris: La música de BTS es alegre, divertida y optimista como un arcoíris, es por eso que utilizar un maquillaje que mezcle diversos colores es ideal y sobre todo muy original. Sobre el párpado puedes añadir sombra en color rosa, naranja y azul. Es recomendable que mantengas el tono de labios natural así como el color del rubor para que los ojos resalten por sí solos

Maquillaje arcoíris|Crédito: Pexels

4.- Cejas rosas: Esta es una tendencia que se volvió viral en diversas artistas, por lo que si buscas lucir un maquillaje único, definitivamente esta opción es para ti. Deberás maquillar tus cejas con sombra rosa, o si lo prefieres hacer una especie de ceja de color rosa debajo de la natural. Es importante que los labios y rubor sean en tonos naturales ya que las cejas son las únicas protagonistas: ¡te verás sensacional!

Maquillaje cejas rosas |Crédito: Pexels

5.- Delineado de color: Definitivamente el delineado es un paso escencial a la hora de realizarte un maquillaje, sin embargo, si lo haces en algún color se vuelve icónico. El amarillo es perfecto para llevar puesto el día del concierto. Es importante que lo contrastes con otro color sobre el párpado, puede ser una sombra en tono rosa o azul.

Delineado de color|Crédito: Pexels

Y listo, tienes diversas ideas, elige la que se adapte a tus gustos y personalidad, pero recuerda que esa noche lo más importante es que disfrutes al máximo y cantes todas las canciones.