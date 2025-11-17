Lady Di usó estos suéteres de invierno en los 80’s y hoy vuelven a estar a la moda, según Vogue

El estilo de Lady Di sigue marcando tendencia décadas después, y esta temporada de invierno no es la excepción. Los suéteres que la princesa convirtió en íconos durante los años 80, con sus colores vibrantes, estampados divertidos y ese toque elegante, pero relajado, están de regreso, según adelantó Vogue.

Las firmas de moda y los amantes del vintage los reivindican como piezas clave para un look cálido, chic y con mucha personalidad. De acuerdo a los especialistas de la revista, la nueva estación trae de nuevo algunos de los modelos que la princesa Diana lucía hace más de 30 años en Europa y volverán a estar en las calles y las pasarelas de varias ciudades.

Entre ellos se destacan diseños como:



Black Sheep Jumper (oveja negra): probablemente el suéter más icónico de Lady Di. De fondo rojo con ovejas blancas y una oveja negra, esta prenda simbolizaba su carácter distinto dentro de la realeza. Actualmente, volvió a producirse y se agotó varias veces.

probablemente el suéter más icónico de Lady Di. De fondo rojo con ovejas blancas y una oveja negra, esta prenda simbolizaba su carácter distinto dentro de la realeza. Actualmente, volvió a producirse y se agotó varias veces. El suéter de tenis: de punto grueso, cuello en V y ribetes trenzados, está inspirado en el uniforme tradicional del cricket. Diana lo combinaba con camisas blancas y pantalones de pinza.

de punto grueso, cuello en V y ribetes trenzados, está inspirado en el uniforme tradicional del cricket. Diana lo combinaba con camisas blancas y pantalones de pinza. Suéter azul con motivo de patitos: estampado infantil y tierno, muy de los 80. Refuerza el lado más casual y cercano de su estilo.

estampado infantil y tierno, muy de los 80. Refuerza el lado más casual y cercano de su estilo. Suéteres oversize de punto grueso: solía usarlos en tonos rojos, marinos o pasteles. Son sueltos, cómodos y con hombreras discretas.

A jumper worn by Britain’s late Princess Diana and depicting a black sheep is headed for auction later this summer with a price estimate of up to $80,000. Designed by Warm & Wonderful, the sweater was rediscovered in an attic earlier this year by one of the brand's founders. pic.twitter.com/MgdFSGEfTd — CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) July 17, 2023

Un suéter de Lady Di se subastó por miles de dólares

Un jersey que perteneció a la princesa Diana de Gales en 1981, y que representa una oveja negra, fue subastado por $1.100.000 dólares, estableciendo así un nuevo récord de venta de cualquier prenda usada por Lady Di, según dio a conocer el medio CBS News.

Diseñado por Warm & Wonderful, el suéter fue redescubierto en un ático a principios del 2023 por uno de los fundadores de la marca y se convirtió en el más valioso adjudicado en una subasta, de acuerdo a la confirmación de la casa Sotheby's, que tuvo a su cargo el remate.