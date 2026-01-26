La razón científica por la que el café es el mejor aliado de tu salud digestiva (y no es por la cafeína)

Durante años, el café fue señalado como una bebida que podía irritar el estómago o generar problemas digestivos. Sin embargo, la ciencia moderna comenzó a desmontar ese mito y reveló que puede convertirse en un verdadero aliado para la salud intestinal, siempre que sea consumido de forma adecuada.

Lejos de ser solo una fuente de energía, el café contiene una combinación de compuestos bioactivos que impactan de manera positiva en el organismo. Investigaciones recientes demuestran que sus beneficios van mucho más allá de la cafeína y están directamente relacionados con la microbiota y el equilibrio digestivo.

Salud digestiva: el café y su impacto positivo en la microbiota intestinal

Uno de los principales aportes del café a la salud digestiva está en su capacidad para estimular la microbiota intestinal, es decir, el conjunto de bacterias beneficiosas que habitan en el intestino. Estudios publicados en revistas como Nutrients y The American Journal of Clinical Nutrition indican que el consumo regular de la infusión favorece el crecimiento de bacterias como Bifidobacterium y Lactobacillus.

Estas bacterias se asocian con una mejor digestión y una mayor absorción de nutrientes. El efecto se debe principalmente a los polifenoles del café: compuestos antioxidantes que funcionan como prebióticos naturales.

Según explica la gastroenteróloga española Dra. María José Almagro, los polifenoles no se digieren en el estómago, sino que llegan intactos al colon, donde alimentan a las bacterias buenas y contribuyen al equilibrio de la flora intestinal. Además, el café estimula el movimiento intestinal y ayuda a prevenir el estreñimiento.

¿Cuáles son todas las propiedades beneficiosas del café para el cuerpo?

El café ofrece múltiples beneficios para la salud general. Es una de las principales fuentes de antioxidantes. Estos elementos ayudan a combatir el estrés oxidativo, retrasar el envejecimiento celular y reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

De acuerdo con la nutricionista clínica Laura Saavedra, consumir entre 2 y 3 tazas de café al día se asocia con menor riesgo de padecer diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y algunos trastornos neurodegenerativos como el Parkinson. Además, la bebida mejora la concentración, estimula el metabolismo y puede contribuir al rendimiento físico.

Sin embargo, cabe mencionar que los expertos coinciden en que la clave de sus beneficios está en la moderación. Un consumo excesivo puede provocar nerviosismo, insomnio o acidez. Pero dentro de cantidades razonables, el café es una infusión con respaldo científico que cuida el intestino y beneficia al cuerpo en su conjunto.