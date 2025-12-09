Las 10 plantas que dan flores todo el año (hasta en invierno) y son hermosas para cualquier hogar
Estas opciones te desgajarán encantada. Son ideales para macetas, jardines y terrazas.
Si quieres tener plantas que florecen todo el año , déjanos decirte que es posible, incluso en invierno. Esto permite que tu jardín siempre se vea colorido en diferentes estaciones del año.
Ya sea que las necesites en macetas para interiores, jardines pequeños o hasta en la terraza, estas 10 plantas serán tu guía para la abundancia de la naturaleza en tu propio hogar, según Verdecora. Toma nota.
- Petunia: Planta de porte colgante o arbustivo, con flores grandes en forma de trompeta y colores vibrantes como rosa, morado o blanco. Para que florezca todo el año necesita sol directo, riegos moderados y podas ligeras para estimular brotes nuevos.
- Geranio: Tiene hojas carnosas y aromáticas con flores en ramilletes compactos, disponibles en rojo, rosa, blanco y bicolor. Azap Flores destaca que florece sin parar con buena luz, sustrato bien drenado y retirando flores marchitas para que produzca nuevas.
- Caléndula: De aspecto rústico con pétalos amarillos o naranjas intensos, brillantes y con toque medicinal. Para mantenerla en flor requiere sol pleno, riego ligero y corte de flores secas para prolongar la floración en todas las estaciones.
- Begonia: Con hojas decorativas y carnosas, produce flores pequeñas y abundantes en tonos suaves o encendidos. Prefiere luz indirecta, humedad moderada y evitar encharcamientos; con fertilización ligera cada mes florece casi todo el año.
- Clavelinas: Forman matas bajas y compactas con flores perfumadas, dentadas y llenas de textura. Para floración continua necesitan buena luz, riego regular sin exceso y recorte de tallos secos para estimular brotación constante.
- Alegría: Planta frondosa de sombra, con flores redondas, lisas y muy coloridas. Para tener flores todo el año requiere luz indirecta, riegos frecuentes y clima templado; el estrés por sequía o sol directo detiene la floración.
- Abelia: Arbusto resistente con follaje brillante y flores pequeñas, en forma de campana, blancas o rosadas, de aroma suave. Florece continuamente con sol parcial, riegos moderados y una poda anual ligera para mantenerla activa.
- Cyclamen: Produce flores elegantes con pétalos invertidos en tonos fríos, ideales para invierno. Mantiene floración con ambiente fresco, luz tenue y riego por bandeja para evitar humedad en el bulbo; no tolera calor fuerte.
- Violeta africana: Compacta, de hojas aterciopeladas y flores delicadas en morado, rosa o blanco. Para florecer todo el año necesita buena iluminación sin sol directo, humedad constante y maceta pequeña, ya que florece mejor con el espacio justo.
- Rosal mini: Pequeño y ornamental, con rosas diminutas pero abundantes y muy decorativas. Requiere sol directo varias horas, poda regular, fertilizante para floración y evitar exceso de agua para asegurar brotes continuos.