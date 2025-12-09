Fáciles de cuidar: las 3 plantas que no necesitan mucha luz y sobreviven en ambientes sin Sol

Si quieres tener plantas de interior , pero no tienes espacios con mucha luz del sol en tu casa o departamento, no te preocupes, porque existen algunos ejemplares que pueden sobrevivir en ambientes sin tanto sol y son duraderas.

Muchos se van rápido por las plantas que tienen flores, pero la realidad es que son de las que más necesitan la luz solar. En cambio, hay otras ornamentales que, según Garden Desing, son ideales y decoran hermoso los espacios. A continuación, te decimos cuáles son las mejores 3:

Potos: La potos es ideal para los lugares sin tanta luz porque no la necesitan. De hecho, prefieren estar escondidas en inconcinos en lugar de ser las protagonistas de tus plantas. Además, es una plantita que se alarga cuando quiere buscar más luz, así que podrás usar eso a tu favor como decorativo en las paredes.

La potos es fácil de cuidar, pero no soporta mucho tiempo encerrada.|(ESPECIAL/CANVA)

Lengua de suegra: Esta es sí o sí la más recomendada, y no es para menos, pues es una guerrera para espacios con poca luz. Hasta puede estar encerrada por varios días y no le va a pasar nada. Según Better Homes & Gardens, soportan sequías y lugares con poca luz, pero si quieres que crezca rápido y saludable, lo más recomendable es colocarla al lado de una ventana.

La lengua de suegra es la mejor opción en plantas de interior.|(ESPECIAL)

Planta de hierro fundido: También es conocida como Aspidistra elatior. No crece mucho, al menos unos 38 cm, lo que la hace ideal para decoración de la casa. Según especialistas de Garden Desing, sin duda, es una de las plantas que más soportan la falta de agua y luz porque su crecimiento es lento.

La planta Hierro fundido es poco conocida.|(EPECIAL/CANVA)

Estas son solo unas de las plantas que aguantan poca luz, pero son guerreras. Así que, si estás pensando en decorar tu habitación o casa completa, ponlas al inicio de la lista, porque te traerán beneficios.

Cuáles son los beneficios de tener plantas en casa