Jimena, una chica a la moda.

Ella es Jimena, joven y siempre a la moda, disfruta de las compras en todo momento. Es la niña que ama el mundo de la belleza y seguir a influencers en instagram para saber qué comprar. Siempre está al pendiente de las nuevas tendencias y no le teme a probar cosas nuevas... Todo el tiempo está compartiendo lo que hace en sus redes sociales como rutinas de ejercicio, tutoriales de belleza y cuidado personal.