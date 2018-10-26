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Jimena, una chica a la moda.

Ella es Jimena, joven y siempre a la moda, disfruta de las compras en todo momento.

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TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: TV Azteca

Ella es Jimena, joven y siempre a la moda, disfruta de las compras en todo momento. Es la niña que ama el mundo de la belleza y seguir a influencers en instagram para saber qué comprar. Siempre está al pendiente de las nuevas tendencias y no le teme a probar cosas nuevas... Todo el tiempo está compartiendo lo que hace en sus redes sociales como rutinas de ejercicio, tutoriales de belleza y  cuidado personal.

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