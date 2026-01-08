Los 7 colores de pared que harán ver tu sala más lujosa y sofisticada

La sala es lo primero que tus invitados (y tú) verán al llegar a casa. Para muchos, es el espacio más importante y, por lo tanto, debe ser hogareño, cálido y reconfortante. Sin embargo, también puedes darle un toque de lujo y sofisticación si eliges el color adecuado . En esta selección de 7 colores, te diremos por qué conviene usarlos en las paredes.

El portal especializado en diseño de interiores House Beautiful señala que existen colores asociados automáticamente con la vida de lujo, lo caro y la modernidad. Lo mejor de todo es que no tendrás que cambiarlos en mucho tiempo, ya que se trata de estilos atemporales.

Tanto este portal como El Mueble coinciden en que el azul marino es el más utilizado para potenciar el lujo en una casa, pero no es el único. Te mostramos varias propuestas que, sin duda, se ven fantásticas :

Uno por uno, los colores elegantes que debes poner en tu sala

AZUL MARINO: Aporta un efecto relajante y sofisticado que recuerda al océano y al cielo nocturno. Combina bien con blanco, grises, dorados y tonos hueso.

Una sala Azul Marino destaca con dorado y verde.|(ESPECIAL/CANVA)

VERDE OLIVA: Convierte cualquier habitación en un espacio relajante que todos quieren tener. Se distingue por enmarcar ventanas y puertas, además de intensificar la presencia de muebles de madera.

Convierte cualquier habitación en un espacio relajante que todos quieren tener. Se distingue por enmarcar ventanas y puertas, además de intensificar la presencia de muebles de madera. SANGRE DE BUEY: Aunque su nombre pueda sonar extraño, es un tono rojizo con matices terracota que combina perfecto con luces cálidas. Agrega drama a la habitación y va muy bien con blancos.

Aunque su nombre pueda sonar extraño, es un tono rojizo con matices terracota que combina perfecto con luces cálidas. Agrega drama a la habitación y va muy bien con blancos. VERDE AZULADO OSCURO: Es un color que atrae la mirada de inmediato, juega con las sombras del espacio y potencia la luz natural de las ventanas. Funciona bien con madera clara y telas beige.

Es un color que atrae la mirada de inmediato, juega con las sombras del espacio y potencia la luz natural de las ventanas. Funciona bien con madera clara y telas beige. MARFIL O BLANCO CÁLIDO: Es una apuesta segura para destacar tu sala. Aporta serenidad y elegancia, además de resaltar otros elementos como cuadros, mesas de centro y el sofá.

Elige uno de estos colores de pared para que tu sala se vea lujosa.|(ESPECIAL/Pinterest)