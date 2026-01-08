Ni siquiera imaginas por qué deberías meter una esponja al lavar la ropa: te hará la vida sencilla

Poner una esponja en la lavadora para lavar tu ropa es un truco que se hizo viral y que tienes que intentar. Sirve para atrapar la pelusa de mascotas, restos de tela y fibras que se sueltan durante el proceso de lavado, dejando tu ropa más limpia y cuidando tu lavadora . Pero, ¿cómo puedes usarla correctamente? Aquí te lo explicamos.

Según el sitio de hogar El Mueble, la esponja funciona como un imán para los pelos de los animales y los atrapa para que, a la larga, no obstruyan la lavadora ni provoquen descomposturas. Para empezar, realiza el proceso normal de lavado: mete la ropa sucia, agrega el detergente adecuado, el suavizante si es necesario y, al final, coloca la esponja seca y completamente limpia (no uses una de cocina ya utilizada).

Después del lavado, verás cómo la esponja sale llena de pelos. Retírala antes del proceso de secado, en caso de que tu lavadora lo incluya. Según La Nación, hay personas que usan hasta tres esponjas para potenciar el efecto, aunque esto dependerá del tamaño del electrodoméstico. Además, hay una restricción importante…

No uses la misma esponja con la que lavas los trastes; mejor usa una nueva y limpia.|(ESPECIAL/CANVA)

Cuándo NO usar la esponja en la lavadora

No debes aplicar este truco de la esponja en la lavadora cuando laves ropa de telas delicadas, según expertos. Algunas de ellas son:

Encajes

Sedas

Tejidos finos

En estos casos, la fricción podría dañar las prendas y causar problemas. Asimismo, las marcas de lavadoras recomiendan no descuidar el mantenimiento y la limpieza periódica del filtro para asegurar una limpieza óptima en cada lavada. Para saber cómo hacerlo y cada cuánto tiempo, consulta el manual o comunícate con el área de atención al cliente del proveedor.

Otras formas de quitar pelos de animales de la ropa

Si quieres retirar los pelos de tus mascotas antes del lavado y evitar inconvenientes, puedes usar aspiradoras para una limpieza profunda, guantes de cocina para frotar muebles y prendas, o bien, según Glamour, la forma más efectiva es cepillar a tu mascota todos los días para eliminar el exceso de pelo.